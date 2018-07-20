第5選區9人選市議員 藍綠小黨搶插旗

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台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）現在除了民進黨提名4人，國民黨提名和徵召2人外，近日無黨籍的王清崎、高忠義和代表基進黨參選的王姬方等3名新人皆表態參選，該選區形成9人混戰局面，也為選情增加不少變數。

台南市本屆選區調整，將原本各自為獨立選區的善化、安定區和新化、山上區，及新市區合併為第五選區，應選市議員5人，而現任5席市議員中，林全忠、梁順發和林慶鎮皆放棄連任，也使得不少人有意投入本區選舉。

民進黨在第五選區共提名4人，除了現任市議員林志聰和林志展，李偉智為現任新化農會理事長，去年初贏得農會選舉後，今年獲民進黨提名參選市議員，力圖更上一步；陳碧玉為市議員林慶鎮妻子，林放棄連任後，由陳碧玉代替丈夫出征。

相較於民進黨大張旗鼓推派多人參選，國民黨顯得謹慎許多，分別提名前市議員李文俊，又徵召市議員林全忠服務處主任黃俊勝2人參選第五選區市議員。

此外，市議員梁順發因跑票事件遭民進黨開除黨籍，在選區合併後認為選情嚴峻，確定放棄連任，由服務處助理王清崎接手參選。

除了傳統藍綠兩黨對抗，也有代表第三勢力的政治素人參選第五選區，原代表社民黨參選第九選區（安平、南區）的高忠義，因為與社民黨理念不合，改以無黨籍身分投入第五選區選戰。還有從事服務業的王姬方則代表基進黨參選第五選區市議員。

(中時 )

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