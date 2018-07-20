巴金森氏症纏身！為了妻小 柯賜海放下抗議之路

2018年07月20日 23:20 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

談起「抗議天王」柯賜海，人們總會想起過去他出現在媒體鏡頭、在受訪者背後高舉牌誌、宛若「背後靈」的畫面；只不過，這幾年柯賜海似乎銷聲匿跡，當他再次接受其他媒體專訪，才透露巴金森氏症已纏身15年，導致身形消瘦，手腳顫抖，還會不自主地流眼淚、鼻涕，有時會恍神。

雖然體力已經大不如前，不過靠著運動、健康食品及少許藥物，柯賜海自認病情控制得不錯，已經巴金森氏症第3期的他原本病情可能已經惡化到需要坐輪椅，現在卻仍保持著初期的最佳狀態。

除此之外，柯賜海也在4年前娶了小31歲的妻子，還生下了兒子，除了讓他更堅定對抗病魔，也放下多年來的抗議之路，只盼有健康的身體陪伴妻小。

巴金森氏症患者會出現四肢不自主發抖、四肢肌肉無力、走路緩慢等病徵。圖片來源：shutterstock

《致病原因不明 平均發病於50多歲》

不過，巴金森氏症究竟是什麼樣的疾病，讓當年中氣十足的柯賜海有了如此大的轉變？

巴金森症是一種腦部退化疾病，平均發病年齡是55歲，男女比例差不多，致病原因目前仍不清楚，只有一小部份是遺傳的，目前已找到幾個基因，但這些遺傳性的巴金森患者的發病年齡通常較早，一般小於40歲。

主要症狀包括以下四種：

●顫抖：多數患者發病初期都會在四肢的遠端出現規律的顫抖，通常在靜止時出現，活動時消失，因此稱為「靜止性顫抖」，但也有些患者活動時也會顫抖。

●僵硬：肌肉、關節緊繃，因此動作不靈光；臉部肌肉僵硬，好像面無表情，被形容是「面具臉」、「撲克牌臉」，講話也不流暢。

●動作遲鈍：行動極為緩慢、無法聯貫，動作開始時尤其困難，並且也缺少自然的動作，如走路時手臂擺動消失。因為手會抖，所以字愈寫愈小且不清晰。

●姿態異常：由於頸部、軀體肌肉僵硬，使軀體向前彎曲如駝背，走路轉彎時很慢且不穩定；站立時有向後倒退或傾倒的情形。

隨著病情的加重，患者日常生活能力會越來越差，終至完全需要照料看護；看護的過程仍要注意患者有可能因呼吸道、泌尿道、褥瘡等狀況感染其他疾病，進而引起死亡。

巴金森氏症患者會出現四肢不自主發抖、四肢肌肉無力、走路緩慢等病徵。(圖／康健雜誌)

《藥物只能控制 運動有助降低罹患機率》

台北榮總特約醫師劉秀枝指出，治療巴金森症主要是用藥物控制病情。雖然藥物一直有新的研發，但只是緩解，還不能根治或防止退化。

除了藥物治療，多活動，多走路或接受復健，也是好的輔助方法。患者有時可能出現焦慮或憂鬱，此時多鼓舞他，多陪陪他也會有助益。

但要注意，吃什麼並不會影響治療巴金森症狀的功效。反而要留意，患者常會有噁心、肚脹或便秘等腸胃症狀，嚴重時還會吞嚥困難，因此吃得少，營養較差。平常飲食要更注意均衡，量夠，食物要軟，較易吞嚥，並選用較易消化的食物。

此外，建議中年人養成良好的運動習慣，有助於預防罹患巴金森氏症。因為運動可促進腦內分泌多巴胺，跑步機訓練、太極、跳舞和飛輪運動，都是不錯的選擇。 尤其太極節奏緩慢且有跨越身體對側的動作，可訓練動感、降低得到巴金森氏症的機率，還能進一步延緩肢體老化或退化。

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(中時電子報)