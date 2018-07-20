停止美韓軍演省下錢 五角大廈：全花到川普大閱兵

2018年07月20日 23:36 中時電子報 盧伯華

美國總統川普最渴望的「大閱兵」還有4個月時間，但已引發媒體與民眾的質疑與反對。媒體透露，這次閱兵的花費粗略估計約1200萬美元，正好與此前川普叫停的美韓軍演所節約的費用相當。

據新華網報導，此次閱兵原定於今年11月11日退伍軍人日在華盛頓舉行。由於今年11月11日恰逢第一次世界大戰結束100週年紀念日，國際上將舉辦相應紀念活動，因此最後決定將閱兵改在11月10日舉行。

有線電視新聞網(CNN)引述美國國防部官員的話說，預計此次閱兵將花費約1200萬美元。而且這一數字尚屬「計劃數字」，成本估算仍有可能發生變化。最後的花費還需視閱兵規模、參與軍隊的數量、涉及武器類型以及軍隊如何運送到華盛頓等問題才能決定。

報導說，前白宮預算主任馬瓦尼曾向國會表示，閱兵花費或將達1000萬美元至3000萬美元。如今這一數字曝光，更是引發了不少議論。不少網友在推特上表示，這筆錢本可以得到更好地利用：支持退伍軍人的組織，用於幫助無家可歸、失業及有自殺傾向的退伍軍人等。

尷尬的是，不少媒體指出，這一花費與川普喊停的美韓軍演費用幾乎相當。今年6月12日，川普曾表示，美韓軍演「太燒錢」，希望停止這種「戰爭遊戲」。本月早些時候，五角大廈發言人羅伯．曼寧向記者表示，目前被叫停的乙支自由衛士聯合軍演，花費為1400萬美元左右。

報導說，川普是在2017年7月於巴黎參加法國國慶節閱兵式後不久，提出「想要一場法國那樣的閱兵」。五角大廈初步規劃大閱兵路線為白宮至國會山之間不到兩公里的路段，美軍士兵將身著不同時代的軍裝出現，軍用飛機也會登場，但不會出現坦克等重型軍用車輛。

如今距離「川普大閱兵」還有4個月左右，華盛頓將如何實施必要的安保措施，以確保大型公共集會的安全需要，已經引發民眾的質疑。

(中時電子報)