蔣月惠提案數打趴藍綠議員 網友淚推：台灣需要妳！

2018年07月21日 00:03 中時電子報 呂承哲

屏東縣議員提案數。(翻攝自PTT)

就有網友受到蔣月惠善行感動，捐獻出1000元。(翻攝自PTT)

屏東縣無黨籍議員蔣月惠因抗議拆遷案咬傷女警，前往縣警局要向對方道歉卻無人搭理，原本網友還批評蔣月惠胡鬧，但隨著內幕不斷曝光，風向也轉為力挺，引發全台關注。對此，就有網友翻出蔣月惠在縣議會的提案數，竟高達41件，高居全議員提案之冠，還有網友感動到直接捐錢給她，直呼「台灣需要這樣的人！」

蔣月惠長期為屏東弱勢團體發聲，甚至為了募款經費不足，並為了籌措收容肢智障患者的「羅騰園」經費，才決定為了一票30元的補助款參選，努力了12年，終於在2014年選上屏東縣議員。蔣月惠20日受訪時還開心表示，「現在我進去有三千元(通告費)可以拿，今天事情能發展成這樣，很感謝媒體幫忙，我願意奉獻這些錢給院生」。

對此，就有網友發文表示，他受到蔣月惠的善行感動，寫道「看到議員的作為，這不就是台灣需要的人嗎？」認為台灣已經充斥太多垃圾政客了，為了替真心為民眾著想的議員平反發聲，所以直接捐獻1000元，「希望台灣這樣的人能夠多一點」。

還有一名網友列出屏東縣議會54名議員的提案數，蔣月惠一個人以41件居冠，第二名則是國民黨議員唐玉琴的22件，第三名則是無黨籍的原住民議員陸月嬌，其他的議員大多是提1件，甚至有23名議員完全沒有提案。

對此，網友紛紛留言「捐薪九成然後盯工廠345天啊，你說辦不到？就有人真的辦到了啊，質詢還很認真」、「還是議會提案冠軍呢」、「這議員的CP值超高」、「提案41、政治獻金0、就知道沒挺錯人」、「該是網路義勇軍幫忙的時候了」。

(中時電子報)