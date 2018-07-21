獨派中正紀念堂潑漆 工人轟：信仰與執著被毀了！

獨派團體20日至中正紀念堂內向蔣公銅像潑漆，在館內潑完漆後，又在例行維護的丹陛上潑灑大面積的紅漆，中正紀念堂隨後將大門閉上進行清理。(杜宜諳攝)

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中時電子報
、中國時報記者/

中正紀念堂蔣公銅像20日遭到獨派青年潑漆，隨後被警方帶至仁愛路派出所偵訊，就有統派團體帶著青天白日國旗前往派出所前，與獨派互相叫囂。對此，負責中正紀念堂修復工程的「原儀古蹟修復」團隊在臉書上痛批，這些人不顧現場還有工人施工，就闖進鷹架潑漆，他們的工作信仰與執著都毀了！

桃園慈湖蔣公靈柩於今年228紀念日被獨派青年潑灑紅漆，引起各界關注，20日下午首次開庭，沒想到當天上午9時卻驚傳有多位獨派青年到中正紀念堂潑漆，再度引發爭議。對此，「原儀古蹟修復」團隊在臉書貼文，寫道「我們尊重任何立場任何思想，不過這就是你們所謂的民主？我們在這邊已經風吹日曬一年多了，你們短短兩分鐘潑了紅色油漆離開，我們工作的信仰與執著都被你們毀了。你們闖進鷹架時我們的人就在旁邊施工，這樣你們怎麼潑得下去？希望你們都能平安回家，晚上都睡得著。」

對此，網友留言表示「公然毀損。柯市長，要記得求償喔」、「一群不懂尊重人的屁孩，沒同理心」、「這麼有能快去拆，別浪費油漆了」、「維修費用找這些混蛋出，不要用人民納稅錢」、「害到正在施工的工人，潑漆潑很爽，然後害到人家辛苦人，良心被狗吃了吧！」

(中時電子報)

文章來源：原儀古蹟修復臉書

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