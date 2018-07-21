綠議員尪「依你懶X」辱罵稽查員屏縣府惦惦 卻瘋狂追殺蔣月惠

2018年07月21日 00:09 中時電子報 林毅

養雞場遭稽查! 議員夫辱罵公務員 (影音／中視新聞YouTube)

屏東縣議員蔣月惠因咬女警事件反爆紅，不少網友紛紛轉向痛罵屏東縣府，同時也把過去的事件挖出來，原來去年屏東縣農業處稽查位在枋寮、民進黨縣議員周碧雲所經營的樂樂養雞場，但負責人周碧雲丈夫郭振堂竟鐵門深鎖，藐視公權力，甚至直接嗆稽查員「依你懶叫啦」，但屏東縣府卻無人追問譴責此事，對比這次蔣月惠事件可說天差地遠，遭網友痛罵雙重標準。

去年6月28是早上，農業處前往周碧雲經營的樂樂養雞場進行稽查，因養雞場遭控臭氣薰天，當地居民忍耐多年憤而投訴，加上疑似有多項違規，因此稽查員勞師動眾前往。到了現場卻發現工廠大門深鎖，鐵門也拉下，還掛上「防疫期間無關人員不得入內」的牌子規避稽查。

稽查員當場打電話給養雞場負責人，也就是周碧雲的老公郭振堂，未料郭振堂嗆說「這是我私人土地，你憑什麼來查」，稽查員回應：「若不讓我們進去，我們會依畜牧法第10條進行裁罰」。沒想到稽查員還沒說完，郭振堂當場回嗆「依你懶叫啦，管你第幾條」。枋寮鄉民代表當時氣憤不已，表示一個第五選區勝選的議員，跑來第三選區撒野糟蹋人，實在可惡。

事發當時郭振堂與養雞場僅被罰10萬元了事，不過由於郭振堂矢口否認犯行，並且毫無任何悔意，今年3月遭檢方依妨害公務起訴，但屏東縣府從頭到尾卻沒有針對此事批評過周碧雲與郭振堂，對照這次蔣月惠咬人事件，縣府罕見大動作譴責，實在天差地遠。

(中時電子報)