文化部「說幹話」暗挺獨派潑漆蔣公銅像 惹來網民炮轟

獨派團體20日至中正紀念堂內向蔣公銅像潑漆，在館內潑完漆後，又在例行維護的丹陛上潑灑大面積的紅漆，中正紀念堂隨後將大門閉上進行清理。(杜宜諳攝)

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中時電子報
/綜合報導

中正紀念堂蔣公銅像昨(20)日早上遭獨派青年潑漆，文化部表示這顯現社會各界對於轉型正義有急迫感，因此這樣的行動一再發生。網友炮轟此種論調是「鼓勵違法脱序的潑漆行為，帶頭違法亂紀」，反問文化部長鄭麗君：「這麼多人抗議蔡英文，顯示人民讓她下台的迫切感？」、「西門町的五星旗飄揚，顯示社會對兩岸統一的急迫感？」、「換總統也蠻急迫性的，可以比照辦理嗎？」

桃園地院昨天針對2月28日的慈湖蔣介石陵寢潑漆事件首次開庭，獨派青年到台北市中正紀念堂再度對著蔣介石銅像潑漆，以示抗議，事後，有2人被帶往警所問訊，依違反社會維序維護法第73條之4「污損祠宇、教堂、墓碑或公眾紀念之處所或設施者」，裁罰2000元。而桃園地方法院方面，獨派在法院前召開記者會說明時，有名男子朝獨派青年頭頂噴黃漆，對潑漆行為進行反制。

潑漆事件正激發社會政治對立，而文化部竟稱是「社會各界對於轉型正義有急迫感，因此這樣的行動一再發生」，國民黨前主席洪秀柱對此強烈譴責外，網友亦反諷「明明是一種偏激的破壞公物的行為，現在的蔡政府反應好妙喔，不但不譴責，還順水推舟的說，有人會潑漆，表示大家想把中正紀念堂拆掉，今年底文化部就會提案，廢掉中正紀念堂管理辦法，然後拆掉他，YA，又有土地可以炒地炒房了！」

(中時電子報)

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