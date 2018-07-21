陰影、霸凌、邊緣人 從蔣月惠歇斯底里看家庭教育對社會影響

2018年07月21日 00:49 中時電子報 湯萱樂

怒咬女警，在警局高分貝歇斯底里的哭喊，並泣訴著自己小時候遭受過霸凌的蔣月惠，她是屏東縣無黨籍的縣議員，雖然是一個縣議員卻飽受冷落跟漠視。甚至縣議會的議長還告訴她說：不要發言，反正沒有人會跟你聯署！即便如此，身高145公分的蔣月惠在議會的提案數高達41，並成功把許多違法工廠趕出屏東。

她自言童年有陰影，媽媽不曾給她好臉色看，甚至說彼此八字不合，記得媽媽有一次住院，蔣月惠去醫院照顧母親，但母親卻對她的表現不屑一顧，而妹妹卻受到母親的誇讚。在學校也不曾受過老師的關注，而在議會自己也是個被邊緣化的人，或許是這些情結的累積，當她在警局的當下沒有人理會，那種受到漠視與被壓抑的情緒做了鏈接，當下爆發才會有這樣失控的舉動。

蔣月惠也坦言，事後看到女警受傷的手臂，自己也感到滿懷歉意，但當天是警局方看到她的臉書PO文，主動聯繫，希望她可以到警局向女警致歉，並詢問她時間、以及有幾個人到場.....

她說：「去之前我還滿懷希望，以為可以被諒解、得到原諒，可是當我走進警局，完全沒被理會，警察還說我沒通知，我覺得被羞辱、被耍，強烈的委屈感湧上心頭，才會崩潰痛哭！」。

人童年的經歷雖然會隨著時間漸漸淡化，卻會隱藏到潛意識裡，成為性格的一面，對人一生的影響卻是長遠的。一個人的性格、人生觀、價值觀都是在兒童時期生根發芽，人在成年後的心理狀態也會影響著他對童年的回憶。

蔣月惠曾說：「我現在已經60歲了，但我覺得我的生活，好像還是一直在重複那段不堪的童年歲月。」其實很多成年人的心理障礙都與童年創傷直接和緊密的關係。即便蔣議員是如此的正向跟努力，但童年陰影也造成她慌張跟不安。她自言:「一直單身也是會害怕新的關係，會帶來新的暴力！」可見童年影響甚鉅。現今社會許多特殊社會事件多半也源自這裡，小孩是未來社會的新血，倘若家庭無法給予小孩合理、安心、正常的成長環境，那麼未來的社會國家都值得堪憂，社會亂象紛擾不斷，我們應該好好正視家庭教育與親子互動，不要任意隨便的對待小朋友。

(中時電子報)