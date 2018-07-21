受父親影響愛助人　前縣議員曾瓊慧參選力拚

2018年07月21日 01:39 中時 謝佳潾

國民黨推前議員曾瓊慧參選屏東第6選區縣議員。（謝佳潾攝）

屏東縣議員第6選區（恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉）目前傳出7搶3激烈戰，當中確定國民黨提名2人、民進黨3人，而曾任縣議員的曾瓊慧即是藍營提名之一，對於僧多粥少的狀況，她坦言「不好打」，但深受父親熱心為民的從政形象影響，決定再難也要放手一搏。

曾瓊慧是滿州人，爸爸曾榮春是當地代書，在她國中時參政選議員，她說，因為父親工作關係，家中時常有人走動，所以她養成不怕生、喜歡與人接觸的性格，當時父親幫民眾解決土地糾紛等問題、問政後服務範圍更廣，雖生活變得更忙碌，但也更有意義，而這讓她對為民服務產生莫大的興趣。

2009年，她因看不慣墾管處不當的法令且發現「人微言輕」，所以決定參政並競選議員，她說，父親雖曾任議員，但年代已久未留下資源，她無樁腳與競選團隊，都靠自己逐戶拜訪拜票而來，而結果雖不如所願，但之後也以遞補方式進入議會為民喉舌。

「民眾都笑我跑錯重點。」她笑說，她因重視弱勢族群，所以常往獅子、牡丹等山區跑，沒想到竟被原民提醒「這裡無票、不用跑太勤」，她聽到後很難過，不過也更莫忘初衷，堅持要更為弱勢發聲。

她強調，4年前轉選鄉長不幸落敗後，即使無任何職務，也一直以慈愛弱勢關懷協會理事長的身分持續關心弱勢，今年盼再以議員身分為民服務。

(中時 )