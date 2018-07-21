7月21日三報頭版要聞

2018年07月21日 07:12 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

屏東縣議員蔣月惠咬警事件，讓人民對政府鐵腕施行鐵路改建工程迫遷的不滿檯面化，引發的陳抗怒火，早已一路從北燒到南！

昨日驚傳中正紀念堂銅象遭獨派青年潑漆，下午228慈湖潑漆案20日首度在桃園地院開庭，同一批人馬出庭，除否認不法，主張是言論自由，還要蔣「中國人滾回中國入土為安」、主張陵寢「不是墳墓」，並認為桃園地院沒有管轄權與審判權，還在法庭內拍照、滑手機、喝飲料、披上抗議白布條，囂張行徑，讓法警頻頻搖頭。

美國總統川普19日公開批評聯邦準備理事會升息政策，打破了長期以來白宮迴避評論貨幣政策的傳統，引發外界對總統是否干涉聯準會貨幣政策獨立性的爭議。川普更直指大陸人民貶值「像石頭一樣墜落」，令人懷疑川普是否繼關稅戰之後，又要進行貨幣戰。

◎工商時報

台積電法說以利空出盡解讀，吸引法人搶補，昨日股價跳空大漲13元，反倒是被動元件等主流卻大跌，資金明顯轉向。法人建議，現階段選股可留意技術面底部翻揚、上半年營收年增成長、外資及投信同步回補的「仿台積電模式」個股，包括英業達、遠東新、台灣高鐵等15檔，搶搭熱錢換股列車。

美國總統川普19日表達對美國聯準會（Fed）升息和強勢美元的不滿，並批評人民幣「向石頭一樣下墜」，但中國大陸不為所動，昨（20）日人民幣對美元中間價大幅下調605個基點，貶幅近1％，創2015年「811匯改」以來最大降幅。

經濟部昨（20）日發布6月外銷訂單統計，接單總額403.1億美元，意外低於預期，較去年同期微減0.1％，終結連21個月正成長局面。不過，上半年累計金額達2,384.4億美元，仍創下歷年同期新高紀錄。

◎旺報

編者按畢業季來臨，今年在大陸公布惠台31條下，勢必對台青形成更強磁吸，加上台灣陷入低薪困境，可預見強大西進潮即將湧現。本專題透過採訪台青、企業現身說法，並從政策、數據等解析就業趨勢，同時檢視政府留才、引才的因應之道。

台灣薪資水準長期處於不合理低薪景況，逼得越來越多台青選擇出走，而大陸就業市場薪資水準年年攀升，幾個大城市的平均薪資早追上台灣，已成為台青出走的熱門目標地點。兩岸薪資發展趨勢大不同，近年來，大陸已成為台青就業地的主要選項之一。

台灣大學生流行一句話「畢業即失業」，不少大學生只好繼續留校，拖延面對職場的尷尬。在大陸，一份最新調查顯示，接近8成高校（大學）應屆生在畢業前就收到一份以上聘書（Offer），近4成應屆生收到兩份以上。

(中時電子報)