追著紫斑蝶跑！扶輪社在鯉魚潭畔種千棵蜜源植物

南投埔里鯉魚潭風景區經由各界熱心認養栽植蜜源植物，讓遊客與戶外教學師生，常在鯉魚潭畔享受與蝶共舞之樂，並在寓教於樂中認識蝴蝶生態。（楊樹煌攝）

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中時

投入「紫斑蝶護育」計畫已14年的台中北屯扶輪社，已在全台種植超過上萬棵蜜源植物，今21日上午，除在埔里鯉魚潭畔再種上千棵蜜源植物，並正式立碑，宣示該社投入當地紫斑蝶護育的決心。

台中北屯扶輪指出，該社10幾年來一直期望能為紫斑蝶營造1個安全、自然的過冬棲息地，「紫斑蝶護育」活動從高雄茂林、雲林林內、台中都會公園、新社區到美術園道，3年前來到南投埔里鯉魚潭畔，發現此地護育成效最好。

因此經該社決定，今年持續在鯉魚潭畔廣植紫斑蝶蜜源植物，包括高士佛澤蘭、龍船芯、馬櫻丹各1千株；並將辦理蝶類與昆蟲的生態教育。

北屯扶輪認為，埔里鯉魚潭風景區的園區是環狀步道，可以有計畫性的栽植蝴蝶食草、蜜源，並利用風景區現有優勢，營造蝴蝶生態教育環境，喚起民眾對自然生態、保育觀念，讓民眾更深度了解生態及蝴蝶，非常有意義。

尤其埔里鎮是全台發現蝴蝶物種密度最高的鄉鎮，過去擁有200多種的蝴蝶，素有「蝴蝶王國」之美稱，而鯉魚潭發現的種類高達129種，其中弄蝶科20種、鳳蝶科13種、粉蝶科12種、

灰蝶類25種、蛺蝶科50種。

常見的蝴蝶就有琉璃紋鳳蝶、青帶鳳蝶、大鳳蝶、端紅蝶、雌白黃蝶、端紫斑蝶、紅擬豹斑蝶等，是最具有代表性的豔麗蝶種，藉由社團的認養，達到環境營造認養以及蝴蝶生態推廣，更具有自然環境教育意義。

(中時 )

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