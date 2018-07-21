NBA》巴克利：詹姆斯在西區打不進前4名

湖人球迷拿著標語歡迎詹姆斯到來。(美聯社)

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中時電子報

詹姆斯(LeBron James)加盟湖人隊，被他斥為NBA頭號酸民的「惡漢」巴克利(Charles Barkley)也不客氣地發表高論。巴克利認為詹姆斯只是幫忙賣票而已，湖人新球季大概是第5或第6號種子的程度，因為「這裡是西區」。

巴克利在廣播節目上說：「我不認為湖人有比雷霆和金塊強，他們還不如灰狼，即使詹姆斯如何勇猛，但我看他們只能在西區爭搶第4到第6的席位。火箭才是最讓我驚豔的球隊。」主持人派崔克(Dan Patrick)指出湖人很多球員只有1年合約，大概拚完2019年就會散夥。

巴克利表示：「湖人大概就是簽一些有名的球員來賺票房，詹姆斯很棒，但是西區的球隊非常強。詹姆斯過去幾年(在東區)至少20場勝利是撿來的，他在西區就拿不到這20場。」

至於要打敗勇士那當然是不可能的事。巴克利吐槽說：「整個聯盟都很爛，大家跟風勇士隊，學他們打小球、投三分。事實是除非你有杜蘭特(Kevin Durant)、湯普生(Klay Thompson)、柯瑞(Steph Curry)，否則你一直投一直投也不會贏的。」

巴克利說：「要是我的話就會用大個子陣容對付勇士，而不是跟著他們飆外線，因為你沒有那3位神射手，你模仿他們的打法有什麼用呢？」

(中時電子報)

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