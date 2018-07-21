蔣月惠爆紅北上受訪 一日通告費33250全捐羅騰園

屏東縣議員蔣月惠因公勇路拆遷事件，引發全台關注。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

近日全台颳起「蔣月惠旋風」，熟知她的友人透露，蔣的一生幾乎都是為了「羅騰園」的院生而活，從路邊拉琴義賣到當上屏東縣議員，羅騰園的招牌，她從不曾捨棄。昨天，她為咬傷女警引發的風波北上接受眾多媒體訪問，一天下來，領到33250元通告費，她宣告，要協助羅騰園的社會邊緣人。

蔣月惠20日凌晨3點5分搭乘統聯客運從屏東北上台北，展開一整天的媒體專訪，深夜回到屏東後在臉書貼文，「107年7月20日感謝!東森電視台 ,公共電視 ,中天 電視台，蘋果日報 邀請 蔣月惠上節目通告費總共募得33250 要 協助羅騰園社會邊緣人 ！月惠感恩您！」貼文於八小時內獲得逾1300名網友按讚，絕大多數留言為她加油，說她是政壇一股乾淨的清流，「看到另一個陳樹菊，另一個令人的動容」，也有人喊「選市長」「選立委或縣長」「選立委也好」。

羅騰園成立於民國82年，主要收容肢智障患者，蔣月惠擔任協會理事長後幾乎來者不拒，有一家9口前來寄居，她也大方收容。每天天一亮就有十多張口等著吃飯，逼著蔣月惠上街頭，拉著音調始終不準的小提琴，與民眾揮手致意，就是期盼能有人停下腳步、就算是10塊零錢，她也像恩人般不斷點頭致意。

因屏東公勇路拆遷一事，蔣月惠在現場咬傷女警，赴警局道歉卻沒人理會而爆哭，蔣月惠一夜洗白，爆出她其實是一名為民眾、弱勢族群發聲不遺餘力、「不黑不貪」的好民代。

(中時電子報)

文章來源：蔣月惠臉書

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