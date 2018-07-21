水果過剩靠外銷對岸？農會理事長：陸客多來就對了

2018年07月21日 08:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

水果產銷失衡，讓陸客多來就對了！今年水果盛產價崩，不少人提到，外銷大陸管道不夠通暢，狀況才會如此慘烈。但農會理事長莊玉輝分析，對岸水果品質與台灣不相上下，未必能長久採購，與其冀望水果銷往大陸，不如多讓陸客來台消費，比較實在。陸客來多吃多，既能幫到果農，餐飲業也能受惠。

中評社報導，莊玉輝是桃園平鎮區農會理事長表示，今年不只繼鳳梨、香蕉、火龍果等水果，產量過量，其實桃園冬瓜產量也大爆發，產量比去年同期足足多出一倍。還好冬瓜透過老祖先的傳統，可以醃冬瓜來克服保存。

莊玉輝分析，台灣水果今年夏季產量暴增，價格崩盤，照理鳳梨可以加工，為何廠商來不及收購？看到鳳梨任由腐爛棄置好心痛，只能說蔡政府用心不足。莊玉輝指出，台灣生產的水果與農產品，國內消化不完，還是要靠外銷，以香蕉為例，過去外銷日本，現在日本採購少，但可以銷售到大陸嗎？

莊玉輝稱，曾受邀到大陸參觀當地農業，吃到的龍眼果肉豐厚、籽粒小，甜度高又可口，若台灣只期盼大陸多買台灣水果，恐怕也不是長久之計，除非這種水果很有特色，大陸技術比不上，就另當別論。

莊玉輝認為，水果銷陸或可短暫紓解生產過剩的壓力，但大陸農業技術提升，產量也高，硬要大陸採買台灣水果，也不盡合理，最實際作法還是讓更多陸客來台觀光，吃水果機會就會增加，陸客不來，餐廳旅館倒了不少。

(中時電子報)