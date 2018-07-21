NBA》熱火放棄「搶瓜」 安森尼去火箭穩了

2018年07月21日 09:02 中時電子報 黃及人

剛被雷霆交易到老鷹，且即將遭到老鷹買斷的「甜瓜」安森尼，如今似乎鐵了心想要加盟火箭，《邁阿密先驅報》記者納瓦洛21日爆料，原本有意爭搶安森尼的熱火，如今提前宣告放棄，等同放任安森尼將以自由球員身份加盟火箭。

安森尼雖在今年拉斯維加斯夏季聯賽期間，分別跟火箭、熱火高層官員見面談判，納瓦洛卻強調，熱火根本無法滿足安森尼未來在球隊的地位，以及薪資方面的要求，所以只好放棄爭搶安森尼，只能眼睜睜看他準備改披火箭戰袍。

去年夏天遭到尼克交易到雷霆的安森尼，原本以為能跟韋斯布魯克、保羅喬治組成強大三巨頭，卻無法融入雷霆攻守體系，末節經常呆坐板凳，更在今年季後賽期間，跟雷霆教練團爆發口角衝突，早已宣告他被雷霆交易出去的命運。

如今只要等到雷霆、老鷹與七六人的3方交易定案，老鷹也在第一時間買斷安森尼之後，就可讓他順利加盟火箭，除了總算讓火箭完成追逐安森尼的夢想，也將宣告火箭全新三巨頭(哈登、保羅與安森尼)成形，哈登當然相當歡迎。

「對我們來說，假如安森尼可以加入，那會是很棒補強，」哈登21日表示，「安森尼是1個早就證明自己經驗豐富的球員，目前他只想要贏球，他能加盟火箭，當然是很棒的事，我們能夠補進一些好手，我認為我們持續進步當中。」

(中時電子報)