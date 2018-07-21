蔣公遭潑漆是「轉型正義急迫性」 朱學恒：放屁！

2018年07月21日 09:34 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

中正紀念堂蔣公銅像日前遭獨派青年潑漆，文化部表示這顯現社會各界對於轉型正義有急迫感，因此這樣的行動一再發生。對於文化部的言論，宅神朱學恒表示「放你媽的屁咧」！

朱學恒於臉書PO文表示，「文化部長鄭麗君你到現在還沒找到台電藏的電，還有臉出來靠北什麼轉型正義？！那殺人分屍案暴增是社會對廢除死刑有急迫感嗎？到處饋線跳脫是顯示社會迫切需要停電不吹冷氣嗎？哇哈哈過了二十四小時不抱怨期我覺得渾身充滿了正面力量啊！總統你說得沒錯！我台灣價值充滿滿啦」！

網友也留言表示，「以此類推；縱火燒房就是對居住正義的急迫，吃霸王餐就是對食安正義的急迫，瓦斯氣爆就是對能源正義的急迫~還有酒駕、超跑、咬警察~這些『正義』哩」、「總統府被丟雞蛋顯示轉型正義急迫感，造句也行得通」，更有網友表示，「是急了！選情告急，想激化藍綠歸隊」、「中正紀念堂已經是地標跟觀光景點了，這樣鬧丟臉丟到國際鬧笑話好嗎？觀光客跑光光好嗎」、「建議文化部改名為幹話部」。

還有網友說，「潑漆是台灣價值、轉型正義？我小五要升小六的女兒就滿臉正經嚴肅又充滿不屑的表情說:潑漆是不對的行為，那些人是不知道還是沒人教？說完還忍不住翻白眼！那些人是否該好好想一想，如果真的是對的行為，怎麼小學生會有這種反應，而不是把他們當英雄崇拜呢」？

(中時電子報)