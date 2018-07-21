超萌新貨機亮相 空巴「超級大白鯨」法國首飛成功

空巴新型「超級大白鯨」貨機前日於法國首飛成功。（圖/路透社）

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中時電子報

據歐洲新聞網（Euronews）報導，空中巴士集團（Airbus）於當地時間19日、在法國土魯斯（Toulouse）基地，讓旗下最新型號貨機「超級大白鯨」（Beluga XL）進行首度試飛。這款新型貨機，在經過10多個月嚴格測試後，以可愛、由於大白鯨的外貌飛上天空，不僅成功完成起降任務，也讓地面上萬名粉絲興奮不已。

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空巴期望「超級大白鯨」能在明年底前投入量產，藉此取代1990年代中期、就投入服役的「大白鯨超級運輸機」（Beluga ST），搶佔全球貨機的市場大餅。更讓人震驚的是，新版的「超級大白鯨」容量之大，甚至能運載一架目前最大型客機A380。

特別的上掀式機艙蓋，讓「超級大白鯨」貨機成為全場嬌點。（圖/路透社）

不同於傳統貨機，這款擁有特殊造型的運輸機，其實主要功能是載運半成品的客機，如空中巴士A340這類廣體客機的主機身結構。空巴於2014年啟動Beluga XL貨機計畫，著手研發新機替換僅生產5架、自1995年服役至今的「大白鯨」超級運輸機。而且為了此類「大型貨物」進出，「超級大白鯨」採用大型貨機常用的掀罩式（Visor Type）機首，可以向上掀開67.25度。

有如白鯨頭顱的造型，也讓BelugaXL 成為空巴最萌的貨機。（圖/路透社）

機身採用A330客機為基礎設計，機身全長為63.1公尺、機翼寬度為60.3公尺、掛載兩具勞斯萊斯特倫特700發動機，最大載重量約為53公噸、最大巡航距離則可達到4,000公里，比當前的大白鯨載重增加百分之30。

(中時電子報)

文章來源：Airbus BelugaXL: What you need to know about the 'whale in the sky'

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