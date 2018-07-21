孫大千5點建議洪耀福：蘇姚儘早合體 雙北聯合作戰

2018年07月21日 09:53 中時 楊佳穎

年底台北市長選戰，爭取連任的柯文哲一直居於上風，連身兼民進黨候選人姚文智總幹事的民進黨秘書長洪耀福也坦言，國民黨參選人丁守中、民進黨參選人姚文智「兩個都蠻弱化」。對此，前國民黨立委孫大千21日直批，洪耀福實在是個不合格的競選總幹事，並提出5點建議，呼籲應儘早讓姚文智合體民進黨新北市長參選人蘇貞昌，以雙北聯合作戰模式，強化姚陣營戰力。

孫大千指出，不知道洪耀福究竟是認為姚文智就是「扶不起」，所以不想浪費力氣，還是打從一開始就準備把姚文智當成是「犧牲打」；若他真要善盡競選總幹事的責任，首先不要每天再不務正業的碎碎唸了，趕快進駐姚文智的競選總部操盤吧！

孫大千進一步說，洪耀福也必須要求民進黨各執政縣市長分別和姚文智合體造勢，以「地方包圍首都」的策略，營造全黨團結的氛圍，同時，貫徹民進黨台北市議員參選人和姚文智合掛宣傳看板，避免有人「腳踏兩條船」，以「小雞拱母雞」的方式，拉抬姚文智的氣勢。

孫大千還建議，要求蘇貞昌儘早和姚文智合體，以雙北聯合作戰的模式，強化姚文智陣營的戰力，另外，請黨主席蔡英文出面宣示，「若是姚文智落選，她將辭去黨主席」，展現壯士斷腕，背水一戰的決心，激勵民進黨的支持者的向心力。

孫大千說，若洪耀福連這幾件簡單的事情都不願意做，那就要衷心建議，姚文智真的就不如趕快找個理由退出選舉，免得要受人利用又被人糟踏，最後還要永遠離開政壇。

(中時 )