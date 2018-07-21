安比颱風靠近台灣 北部雨勢最大

2018年07月21日 09:58 中時 廖德修

以台灣本島的位置來看，如果說先前的瑪莉亞颱風像伸卡球，接近本島時稍微偏向外角；安比颱風的移動路線就是一顆大曲球，繞了一大圈且距離台灣很遠，也沒飛進好球帶。氣象局預報員李孟軒表示，安比颱風已到達琉球，今天距離台灣最近，北部降雨比較明顯，上午已對台北市、新北市、基隆市發布大雨特報，民眾出門要攜帶雨具。

氣象局預測，安比今明兩天持續往西北靠近中國大陸沿海，預計明天在長江口附近登陸。目前在南海還有一個熱帶性低氣壓，往東北方移動，周日靠近台灣南部，未來應該會再繞過台灣東部海面北上，是否發展成第11號颱風悟空則還需觀察。

李孟軒說，這個熱帶低壓的移動路線與安比颱風差不多，都是環繞台灣外圍後北上。此因台灣處於季風低壓環流內，且北方的日韓上空有太平洋高氣壓盤據，颱風或熱帶低壓只能順著環流外圍以逆時針方向移動，形成繞台灣外圍一大圈但不登陸的現象。

氣象專家吳德榮也提醒大家，這個熱帶低壓對台灣的影響程度如何？須視其強度以及與台灣的相對距離而定，今天起應該特別注意，因為與安比颱風相比，熱帶低壓近在咫尺，民眾應變的時間也會縮短。

21日受到安比颱外圍環流影響，全台有雨溫度略降；周日（22日）安比影響減低，但熱帶低壓接近台灣南部，北部、東半部及恆春半島仍有有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，雨勢大小也是看這兩個熱帶系統與台灣的距離遠近而定。要到下周二（24日）才會恢復晴朗炎熱的天氣型態，但午後仍有雷陣雨。

(中時 )