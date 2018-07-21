屏東》蔣月惠為咬啕哭成紅人！衝擊潘孟安的「領先１７％」 台灣尾變色？

2018年07月21日 09:56 中時電子報 張國欽

屏東縣議員蔣月惠16日淩晨五點多為聲援住戶抵抗強拆，在現場與警方發生衝突，過程中情急 咬傷1名女警，事後到警局想要道歉，卻疑遭「設計」沒人出面接受，當下號啕大哭，登上全國各媒體版面，不料，「咬警事件」之後，媒體不斷揭露其她奮不顧身、為民奉獻的精神

屏東市公勇路拓寬拆遷案因為蔣月惠「1咬1哭」為民聲援受注目，迫使民調領先的屏東縣長潘孟安20日親自召開記者會說明，免得影響年底爭取連任大事。(中央社資料照)

，未從政之前一直在幫助弱勢，獨立撐起羅騰園肢障服務協會，即使從政仍不改其志的善行，意外由黑翻紅，於是有鄉民在網路高喊「選總統」、「選縣長」，難免衝擊底屏東縣長潘孟安問鼎連任的選情，迫使潘昨親上火線滅火，一再澄清「沒有強拆」。

根據《ETtoda》2018年5月4日至6月19日透過結合網路與電話訪問的「高屏縣市長選情大調查」的民調，在總計3273份有效樣本中，民進黨潘孟安的支持度37.9%，國民黨蘇清泉20.9%，另未表態29.9%，都不支持11.3%。

潘孟安雖然領先蘇清泉17％，但因無黨籍議員蔣月惠指控「強拆公勇路拓寬案的民宅」，恐失去民心，尤其眼見蔣月惠為民奉獻、開破車、薪水只留四千元花用等新聞，引起全國各媒體報導焦聚後，讓潘孟安對此事件不得不「慎重處理」，免得流失選票。

據《鏡週刊》報導，潘孟安表示，知道蔣月惠要去警局道歉之前，要求局長葉明潭「妥善處理」、「好好接待」，豈料剛上任不到一週的葉明潭，讓蔣月惠覺得「遭設局」出糗而爆哭，最後傷心離開。

蔣月惠為了公勇路民宅被強拆，在臉書發文抨擊潘孟安，傳聞收到律師函要求刪文，引發廣大網友不滿，灌爆潘孟安臉書，還狠嗆「民進黨欠教訓」。對此，屏東縣政府發言人黃建嘉後來在記者會證清：沒有要告蔣月惠，只是寄存證信函。

由於強拆案發燒，潘孟安20日親自滅火強調，縣府沒有炒作土地，更沒有在淩晨強拆，拆的都是同意戶，同時駁斥與大埔案是兩回事，嚴正聲明關心公共事務是好事，但不容許扭曲事實，散布不實資訊，擾亂社會視聽。

潘孟安還說，縣府與住戶的溝通協調，在21戶牴觸戶中，第一時間有14戶同意配合搬遷，其中的11戶因此在先前就完成拆除，剩餘的3個同意戶在他們搬離後，排定7月16日拆除，也沒有凌晨拆除一事，如果要強拆，去年就拆了，為何要拖到現在？且16日拆的是同意戶，不是不同意戶，跟劉政鴻是完全兩回事。

他還澄清：「8點多協調工作時，還幫忙把不同意戶的冰箱恢復原狀等，尊重不同意戶，何時動工等都有搜證，情況拍得一清二楚，也有很多媒體在現場，明明就8點半才動工，怎麼會說凌晨強拆。」

(中時電子報)