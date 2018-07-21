蔣月惠警局爆哭「真相」曝光？ 潘孟安：她叫記者來拍

2018年07月21日 09:57 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

屏東市議員蔣月惠因公勇路拆遷咬了女警，接著到警局向女警道歉爆哭引發社會關注，許多民眾痛批這根本是「苗栗大埔案翻版」，對於蔣月惠的「爆哭舉動」也讓屏東縣長潘孟安成為眾矢之的，對此潘孟安表示「蔣月惠到警局被無視時，她自己通知記者來拍她暴哭，把警局當成秀場。」

屏東縣公勇路拆遷案，因為蔣月惠引起大家注意，進而大家開始抨擊屏東縣政府的「強拆行為」，對此潘孟安則反駁「沒有強拆！謠言何其沉重！」他指出，縣府與住戶以溝通協調，其中21戶居民中有14戶同意搬遷，其中11戶已拆遷完成，剩餘3戶在屋主搬離後，工務處排定本周一拆除，蔣月惠到場遭到女警阻攔，蔣因此情緒爆發咬傷女警。

接著，蔣月惠隔日到警局向被咬傷女警致歉，不料，蔣月惠到警局卻遭到無視，因此蔣月惠直接在警局暴哭，根據《蘋果》報導，潘孟安對於蔣月惠的爆哭行為非常不以為然，在接受《寶島聯播網》主持人鄭弘儀訪問時就表示，蔣月惠到警局道歉時，發現被無視，結果自己通知記者來拍她爆哭，「把警局變成秀場」。

潘孟安對於蔣月惠在臉書的指控「縣長拿了多少錢？」，則是回應，總經費3億4千萬中3億2千萬用在土地徵收及補償，工程經費僅2千萬。縣府地政處長李吉弘表示，公勇路上住戶一每坪15至22萬元徵收，已高於該區平均地價。

而迫遷戶林姓住戶無奈回應，當天說要拆除同意互，可是機具都放在不同意戶的家門口，「機具都放在你家前面了，不覺得縣府就是在施壓嗎？」。而同意拆遷陳姓住戶則回應，工程已延宕一年多，盼快點完工。

(中時電子報)