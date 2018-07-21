不吃虧很大！網評「8種最難吃蔬菜」全都營養一級棒

2018年07月21日 10:34 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

眾所皆知，多吃蔬菜有益健康，但有些青菜氣味、口感特殊，常被人們列為拒吃黑名單，避之唯恐不及，網路上還曾發起票選活動，整理出大家最有共鳴的8種難吃蔬菜。不過，專家指出，這些被大家嫌棄的蔬菜，卻擁有超營養的特色。來看看《人民網》盤點出哪些蔬菜？你如果都不吃，那可真虧大了！

1.苦瓜

苦瓜含有一種生物鹼「苦瓜苷」，是苦味的主要來源，這種苦味能刺激味蕾，增進食慾，其苦瓜素也能降低糖尿病病人的血糖。

2.香菜

氣味濃郁的香菜在日本造成飲食風潮，其實除了有美容效果，它還能促進腸胃蠕動，開胃醒脾。虛寒體質的人適度吃香菜能助消化、緩解胃痛、溫胃散寒。香菜的萃取液能發汗、清熱，其特殊的香味能刺激汗腺分泌。

3.韭菜

韭菜氣味強烈，就連吃素的人也禁吃。不過，雖然食用後會散發出不好的味道，但它含有皂苷、黃酮等物質，能幫助殺菌消炎，提高免疫力和降血脂。

4.胡蘿蔔

小朋友向來對胡蘿蔔避之唯恐不及，但它富含糖類、脂肪、胡蘿蔔素、維生素A、B1、B2、花青素、鈣、鐵等營養，尤其適合脾胃虛弱的人。

5.芹菜

芹菜味甘性涼，能平肝清熱、利尿降血壓，對脾胃虛弱導致食慾不振的症狀有緩解作用，高血壓、肝火旺盛的人都適合適量食用。

6.青椒

青椒富含維生素C和碳水化合物，具散寒除濕的功用，能增強體力，緩解工作和生活壓力。青椒還能刺激唾液和胃液分泌，增進食慾助消化，促進腸胃蠕動和防止便秘，對保持皮膚彈性也有功效。

7.茼蒿

茼蒿每百公克含1.5毫克胡蘿蔔素，比蕃茄、南瓜等蔬菜高二、三倍，對視力保健很有幫助。和肉和蛋一起烹煮，能提高維生素A的利用率。茼蒿含較高的鉀、鈉等礦物鹽，能調節體內水分代謝，利尿、消水腫。

8.洋蔥

洋蔥含前列腺素A，能降低外周血管阻力，降低血液黏度，有降血壓、提神醒腦、緩解壓力、預防感冒等功效。另外洋蔥還能清除體內氧自由基，增強新陳代謝、抗衰老，預防骨質疏鬆，適合中老年人食用。

(中時電子報)