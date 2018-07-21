NBA》粉碎謠言！里歐納德飛抵多倫多報到

2018年07月21日 10:08 中時電子報 黃及人

先前外界還在謠傳里歐納德不願替暴龍打球，如今隨著1張照片曝光，徹底打破這些謠言！暴龍官方推特21日貼出1張里歐納德飛抵多倫多，且跟暴龍總裁烏傑里、總管韋伯斯特開心合影的照片，且寫上，「歡迎來到北境！」

就在18日，暴龍宣布用迪羅薩、珀爾特與1個2019年受保護首輪籤，跟馬刺換來里歐納德，當時就在謠傳里歐納德不想替暴龍打球，只會故意擺爛1年，等到明年夏天成為自由球員走人，甚至認為里歐納德不喜歡寒冷的北方。

只是這些謠言隨著照片曝光不攻自破，里歐納德先前也在個人IG寫上，「謝謝你，聖安東尼市！」跟他向來沉默寡言，且不愛在鏡頭前曝光的個性完全謀合，如今願意飛抵多倫多就跟暴龍高層開心合照，更清楚表達他的心情。

不過隨著搞定里歐納德，暴龍總裁烏傑里卻在21日公開跟迪羅薩致歉，「我不僅要跟迪羅薩道歉，也許因為雙方溝通發生錯誤，才讓他如此憤怒，我更需感謝他替暴龍所做的一切，你永遠無法衡量他為這裡所做的一切。」

只是烏傑里的道歉，明顯比不上他出爾反爾的「小人」態度，畢竟先前迪羅薩曾在夏季聯賽期間，得到暴龍高層不會交易他的承諾，烏傑里只好瞎扯藉口，「我可能有跟迪羅薩提到，我們對他的未來期許，卻因此造成他的誤會！」

(中時電子報)