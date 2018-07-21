潑漆代表轉型正義急迫？丁守中：文化部不如更名文化革命部

不滿獨派人士潑漆，國民黨台北市黨部21日舉辦「反對台獨、尊重歷史，向蔣公致敬」活動。（丁辦提供）

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旺報

中正紀念堂蔣公銅像20日遭獨派青年潑漆，文化部稱，這顯現社會各界對轉型正義有急迫感，以致行動一再發生。國民黨台北市長參選人丁守中21日抨擊，民進黨「執政無能、追殺古人」，只知拚鬥爭、拚台獨，就是不拚經濟，文化部的作法更形同「鼓動文化大革命」，不如更名「文化革命部」。

丁守中痛批，民進黨的「轉型正義」已淪為雙重標準的政治鬥爭，否則大家低薪、窮忙，按文化部這種邏輯，是不是也可以到總統府潑漆？他強調，民進黨鼓勵破壞社會秩序、破壞法治，這樣的政府應該「用選票唾棄他、推翻他」。

丁守中21日一早到中正紀念堂，參加國民黨台北市黨部主辦的「反對台獨、尊重歷史，向蔣公致敬」活動。包括市黨部主委黃呂錦茹、市議員參選人游淑慧、林杏兒、林冠勳、王正德、徐巧芯、李伯毅、鍾沛君、張斯綱等人與大批支持者均出席，譴責獨派人士潑漆舉動。

丁守中說，蔣公已經是歷史的一部分，他曾維護台灣安定和平、創造台灣經濟發展，也維護了台灣人民的生活，民進黨不但全盤否定蔣公的貢獻，更縱容鼓勵破壞秩序、破壞法律的行為，導致社會更撕裂、族群更對立、兩岸更緊張、國際更邊緣化。如此台灣怎麼繁榮發展？台灣還會有未來嗎？

丁守中表示，中正紀念堂早已是國家門面，是許多外國觀光客造訪台北必到之地，看到這種破壞秩序、破壞法治的行為，大家還會喜歡來台灣觀光嗎？這是愛台灣嗎？能為台灣創造更好的經濟與收入嗎？

丁守中再次呼籲，為了中華民國、社會安定福祉、經濟發展與年輕人就業，大家應團結起來，用選票唾棄無能、只會鬥爭的政府。

(旺報 )

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