夫留5千萬錢坑 玉女歌手林佳儀婚變復出曬美腿

林佳儀上央視節目《綜藝盛典》演唱《愛的代價》。(圖／翻攝自陸網)

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中時電子報
／綜合報導
林佳儀保養得宜，一雙美腿吸睛。(圖／翻攝自陸網)

43歲女星林佳儀以《心動》、《一個人的我依然會微笑》等歌曲走紅，外型高挑、歌唱實力不俗，是5、6年級生心目中的玉女歌手，2004年嫁給服飾小開陳建亨後淡出歌壇，為愛隱退的她，日前傳出老公服裝事業陷財務危機，她為補錢坑才積極復出，不僅上台灣綜藝節目，也到大陸演唱、拍電影，多管齊下賺錢。

林佳儀在當紅之際選擇為家庭隱退，不過日前傳出夫妻倆經營的品牌「Level 6ix」，因老公投資失利，虧了不少錢，有5千萬元錢坑，事業陷財務危機，婚姻也遭波及，她坦言為了孩子繼續維持婚姻，也因和老公對品牌的經營理念不合，退出經營權，避免和老公吵架。

而近來她積極復出賺錢，據悉是為了補5千萬元錢坑，她不否認復出是為了賺錢，「希望給家人最好的照顧」，而她近日也登上央視老牌節目《綜藝盛典》，演唱《愛的代價》，穿上白洋裝露出美腿，外型保養得宜、氣質依舊，她坦言「唱這首歌很有感觸，與自己多年經歷很像。」

據《蘋果日報》報導，除了老公事業的財務危機，她還要照顧因吸入過多乾冰而成植物人的弟弟，經濟重擔不小，除了上大陸節目，她還參演導演霍建起執導新片《如影隨心》，也接到不少台灣綜藝節目的邀約，多管齊下賺錢。

(中時電子報)

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