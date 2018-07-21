林聰賢要切腹？挨酸：還好立即收回 否則…會出人命喔

2018年07月21日 10:37 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

農委會主委林聰賢日前說，鳳梨、香蕉等農產品明年產銷若再失衡，他要邀副主委陳吉仲一起切腹。話說出沒多久，林聰賢就自己做了修正。草根影響力新視野諷林，沒有日本武士道的精神，還要信口開河展現氣魄，明知道自己做不到，又怕到時候輿論追著要兌現，所以沒幾個小時就改口，政治人物愛說三道四，語不驚人誓不休，講切腹可以解決產銷失衡的問題嗎？官員何曾真正關懷農民背後的辛酸淚。

農委會主委林聰賢日前接受廣播專訪，笑稱若明年再出現產銷失衡狀況，他跟農委會副主委陳吉仲都要去「切腹」。隔沒幾小時，他出席「2018台灣生物科技大展」農業科技館開幕，被問及此事，他改口，因為是聊天的氣氛才用「切腹」兩字，主要是已跟行政院長、總統領了軍令狀，說「切腹」是表示一種決心，「做不好當然隨時可以下台！」

草根影響力新視野今日在Yahoo論壇撰文指出，當初王世堅說蔡英文選輸馬英九、他要高空彈跳，後來被輿論追著問，他真的實踐諾言了。倒是段宜康指控林滄敏詐領補助款，若否要吞曲棍球的事件，現在網友常常不忘揶揄段宜康食言而肥，沒膽吞曲棍球。

論壇說，農民好像是民進黨的黃復興黨部，選舉時的選票提款機，農民權益長期被漠視，產銷失衡的問題一再重複的發生，對於輔導農民種植的問題，農委會難辭其咎。過去林聰賢在宜蘭縣長任內被稱為「最會蓋農舍的縣長」，從民國89年到103年，宜蘭7612棟農舍，有3500棟是林聰賢任內核發，他讓農地面積流失千公頃以上，是全台灣農舍發展最失序的地方，宜蘭農田中到處可見一棟棟蓋得像城堡的別墅，被譏為「只有農舍經驗、沒有農業經驗」，他接農委會主委本就不被看好，還好切腹說立即收回去，否則也會像段宜康的曲棍球一樣被追著要兌現，就會出人命喔！

(中時電子報)