執政黨鎖定對岸打擊假消息 網：蔡英文才是最大假新聞

總統 蔡英文。（圖/本報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導

日前民進黨官網遭大陸網軍駭入，是否會擔心大陸私下搞破壞?發言人吳思瑤說，每逢選舉，大陸方面的惡意操作只會增加不會減少，未來資安部門會嚴加防範，也會更注意在野黨是否和對岸中國大陸眉來眼去，聯手重傷蔡英文執政威信。」

據《蘋果日報》報導，針對打擊假聞一事，民進黨發言人吳思瑤說，「假新聞、假消息影響的不只是選舉結果，更嚴重的是會衝擊社會對政府的信任，年底選戰民進黨要贏，就決不能輸在謠言澄清和惡意中傷抹黑等政治操作。未來在黨部輿情部門、新聞部門會想辦法第一時間即時滅火，否則民眾心中疑惑和負面印象，事後都需要事倍功半才能彌補。

國民黨發言人洪孟楷駁斥，對抗假新聞，不需要鎖定中國大陸，因為駭客可能來自任何地區，很多所謂的『假新聞』，根本就是民進黨的官員，在政策不成熟之前，就自己先亂放話，不要動不動就拿中共、國民黨出來救援。

網友留言評論表示:「蔡英文才是最大的假新聞，說勞工是我最軟的一塊....結果要你自己跟老闆說，勞工自己有病!?」，「說執政團隊會謙卑再謙卑，結果議員罵民眾靠北三小，並信口開河表示台灣不缺電...結果到處跳電，要大家用愛發電。」

人民不是笨蛋， 顯然民進黨才是最大的假新聞製造者。

(中時電子報)

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