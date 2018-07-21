台北》北投割稻活動 「男女柯P」 丁守中意外同台

北市府今早舉辦「2018年北投割稻趣體驗活動」，邀請市長柯文哲參加祭天儀式並體驗割稻，結果意外讓柯文哲、丁守中、蔣月惠同台。（吳堂靖攝）

友善列印
中時
北市府今早舉辦「2018年北投割稻趣體驗活動」，邀請市長柯文哲參加祭天儀式並體驗割稻，結果意外讓柯文哲、丁守中、蔣月惠同台。（吳堂靖攝）

北市府今早舉辦「2018年北投割稻趣體驗活動」，邀請市長柯文哲參加祭天儀式並體驗割稻。沒想到一場單純市政活動，國民黨台北市長參選人丁守中也到場之外，近日當紅、被封為「女柯P」的屏東縣議員蔣月惠也現身，3人意外合體。

活動中，柯文哲首先上台致詞，他表示，關渡平原大概300多公頃面積，1年可以收成2次，是大台北地區保存水稻文化很好的地方，透過這樣的活動，讓住在水泥叢林沒機會接觸農業的市民與下一代，能夠了解稻米從插秧到收成的生產過程。

緊接著上台的丁守中也表示，過去他在立法院長期推動相關補助，今天很多人來參加活動，台北市要繼續推展觀光休閒農業；他也開出支票說，如果當選市長，要繼續推廣、支持觀光休閒農業，把周邊12個農業區都變成台北美麗的後花園。

除柯丁2人「強碰」，今活動前，蔣月惠在自己臉書粉絲團PO出一則打卡貼文，「107年7月21，9點44分 南境之國女柯P蔣月惠，目前火速奔馳 飛撲 北方男柯P柯文哲」。結果10時許，她真的抵達北投割稻趣活動現場，與柯文哲握手相見歡之後，也在現場向柯P分享自己的從政想法。

(中時 )

執政黨鎖定對岸打擊假消息 網：… 文化部維護潑漆案 丁守中：雙重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。