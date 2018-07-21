台北》北投割稻活動 「男女柯P」 丁守中意外同台

2018年07月21日 10:58 中時 張潼

北市府今早舉辦「2018年北投割稻趣體驗活動」，邀請市長柯文哲參加祭天儀式並體驗割稻，結果意外讓柯文哲、丁守中、蔣月惠同台。（吳堂靖攝）

北市府今早舉辦「2018年北投割稻趣體驗活動」，邀請市長柯文哲參加祭天儀式並體驗割稻。沒想到一場單純市政活動，國民黨台北市長參選人丁守中也到場之外，近日當紅、被封為「女柯P」的屏東縣議員蔣月惠也現身，3人意外合體。

活動中，柯文哲首先上台致詞，他表示，關渡平原大概300多公頃面積，1年可以收成2次，是大台北地區保存水稻文化很好的地方，透過這樣的活動，讓住在水泥叢林沒機會接觸農業的市民與下一代，能夠了解稻米從插秧到收成的生產過程。

緊接著上台的丁守中也表示，過去他在立法院長期推動相關補助，今天很多人來參加活動，台北市要繼續推展觀光休閒農業；他也開出支票說，如果當選市長，要繼續推廣、支持觀光休閒農業，把周邊12個農業區都變成台北美麗的後花園。

除柯丁2人「強碰」，今活動前，蔣月惠在自己臉書粉絲團PO出一則打卡貼文，「107年7月21，9點44分 南境之國女柯P蔣月惠，目前火速奔馳 飛撲 北方男柯P柯文哲」。結果10時許，她真的抵達北投割稻趣活動現場，與柯文哲握手相見歡之後，也在現場向柯P分享自己的從政想法。

(中時 )