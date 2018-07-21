外媒稱我「南美唯一友邦」仍穩固 但真如此嗎？

2018年07月21日 10:38 中時電子報 李靖棠

據《經濟學人》（Economist）報導，剛選出新總統的巴拉圭，已正式邀請我國總統蔡英文參加、8月15日舉行的總統就職典禮。雖然中美洲多國，近期先後被中國大陸「拔樁」，但《經濟學人》卻認為，這兩個分處地球兩端、卻能建交60年的國家，目前仍站在中華民國這邊，與台灣穩定地站在一起。

從自2016年以來，先後傳出聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加與布吉納法索等友邦，接連與台灣斷交，轉投北京的懷抱。也讓島內輿論擔憂，誰是下一塊倒下的骨牌？我國在南美洲唯一的「最後堡壘」巴拉圭，自然就成為最顯眼的選擇之一。台巴兩國自1957年建交至今、已有61年的時間，台灣除了援助金錢之外，還輸出警車、西班牙語字幕的電視劇，協助訓練學生與軍官；巴拉圭方面，則回報以商品、食品以及外交上的支持。

蔡英文總統即將出訪巴拉圭，是否能真正穩住兩國61年的邦交？（圖/中央社）

雖然《經濟學人》和我國駐巴拉圭大使都相當有信心，但現實層面上，台灣面臨的威脅和壓力卻不能掉以輕心。新當選的總統阿布多（Mario Abdo Benitez），從一開始就表態，他想拉攏中國大陸進入南美洲的南方共同市場（Mercosur），並像先前巴拿馬一樣、赴北京開設貿易暨投資辦事處，擴大巴拉圭的商品貿易經濟，大陸與台灣市場規模的差距，恐成外交現實中最殘酷的一塊。

更別提大陸近年砸下重金，向拉美國家借貸超過1,500億美元（約4.59兆台幣），相較之下，台灣去年與巴拉圭簽署經濟合作協定，提供54項產品的關稅優惠，並出資為巴國興建4,500戶社會住宅、更將合作推動台巴工業科技大學的合作，似乎就渺小許多。但這種金援外交攻防，卻是現今的台灣無法負擔、也玩不起的金錢遊戲。種種跡象都讓人覺得，這個「在一起」的友好狀況，會不會僅是一個表面或假象，與巴拉圭之間的邦交依然讓人擔憂。

(中時電子報)