文化部維護潑漆案 丁守中：雙重標準 鼓動文化大革命？

2018年07月21日 10:49 中時電子報 綜合報導

中正紀念堂蔣公銅像昨日遭獨派青年潑漆，但文化部僅表示這顯現社會各界對轉型正義有急迫感，以致行動一再發生，引發民眾質疑。國民黨台北市長參選人丁守中抨擊，民進黨「執政無能、追殺古人」，文化部更形同「鼓動文化大革命」，他反譏，文化部不如更名「文化革命部」。

丁守中今天一早趕赴中正紀念堂，參加國民黨市黨部主辦「反對台獨、尊重歷史，向蔣公致敬」活動。包括市黨部主委黃呂錦茹、市議員參選人游淑慧、林杏兒、林冠勳、王正德、徐巧芯、李伯毅、鍾沛君、張斯綱等人與大批支持者均出席，並譴責獨派人士潑漆舉動。

丁守中也痛批，民進黨只知拼鬥爭、拚台獨，就是不拚經濟，「轉型正義」早已淪為雙重標準的政治鬥爭，否則大家低薪窮忙，按文化部這種邏輯，是不是也可以造反，到總統府潑漆？他強調，民進黨鼓勵破壞社會秩序、破壞法治，為了中華民國、社會安定福祉、經濟發展與年輕人就業，這樣無能只會鬥爭的政府應該「用選票唾棄他、推翻他」。

丁守中指出，蔣公已經是歷史的一部分，他曾維護台灣安定和平、創造台灣經濟發展，也維護了台灣人民的生活，民進黨不但全盤否定蔣公的貢獻，更縱容、鼓勵破壞秩序、破壞法律的行為，導致社會更撕裂、族群更對立、兩岸更緊張、國際更邊緣化。如此，台灣怎麼繁榮發展？台灣還會有未來嗎？

他也說，中正紀念堂早已是國家門面，也是許多外國觀光客造訪台北必到之地，看到這種破壞秩序、破壞法治的行為，大家還會愛來台灣觀光嗎？這是愛台灣嗎？能為台灣創造更好的經濟與收入嗎？

(中時電子報)