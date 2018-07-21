新曲彩蛋合體這位天王！玖壹壹宣告二度攻蛋

2018年07月21日 10:55 中時 尤嬿妮

玖壹壹將於12月二度攻蛋。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹昨晚特別舉辦直播記者會，宣告已順利拿下台北小巨蛋檔期，相隔2年將於12月8日二度站上台北小巨蛋開唱，並宣告今推出與「亞洲舞王」羅志祥合作的新單曲〈我跟你卡好〉！私交不錯的兩組歌手，新歌主題聚焦「兄弟情」，對於首次合作，羅志祥直言「感覺回到當年團體的時期，剛出道就是四人團體」，也對新歌相當滿意，打包票「保證聽過一次就不會忘，一定是2018年最暢銷的單曲」。

新歌講述男人間的友誼默契，相挺到底、義氣擺第一，有時另一半可能為了所謂的「兄弟聚會」而吃醋生氣；MV拍攝超過24小時，跨足舊公寓、租下社區大樓、河堤公園、南機場夜市，四人在MV裡大搞KUSO造型，小豬化身社區管理員、健志成為文青男子、春風則是癡情男子漢、洋蔥最為犧牲，飾演純情宅男、還不計形象穿上亮片衣服、粉紅色熱褲搞笑上陣，因太過緊身導致三點激突，他卻自豪「我是運動型男」，笑果十足。

談起四人認識緣由，雙方初次見面是玖壹壹到《娛樂百分百》宣傳，有趣的是，小豬以為健志是以前認識的朋友，覺得特別親切而互動，雖是誤會一場，但卻搭起雙方友誼橋樑，後來連續兩年在尾牙場合遇到，互動越來越熟識；玖壹壹將於12月8日在台北小巨蛋舉辦「台玖線」演唱會，門票9月11日在拓元售票系統開賣。

(中時 )