治安敗壞還是零星個案？丁守中狂酸：壞人太不給徐國勇面子

(圖／丁守中辦公室 提供)

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中時電子報
綜合報導

全台各地近日發生多起重大刑事案件，引發高度關注。台北市長參選人丁守中今天痛批治安敗壞，短短兩個月時間竟發生包括台北市華山大草原分屍案在內至少10起重大刑事案件，甚至台北街頭連日爆發黑幫持槍喋血案件，對照內政部長徐國勇擔任政院發言人時辯稱「分屍案只是零星個案，任何完美社會，都會有一些犯罪事件發生」，只能說，「這些壞人太不給徐國勇面子了」。

丁守中並列舉5月21日以來全台重大刑案，包括板橋健身教練肢解台大女案、桃園老翁殺妻分屍案、華山大草原射箭女學員分屍案、麥寮富商當街槍擊案、五股槍擊後舉槍自戕案、善化二處神壇槍擊案、安和路討債槍擊案、二殯黑幫火拚槍擊案、濱江街廢土公會前理事長槍擊案、沙鹿合庫分行搶案，到昨天發生台中市掐死女子欲棄屍國道自撞車禍案，治安敗壞，令人怵目驚心。

丁守中辦公室今天發布新聞稿作了以上表示。丁守中也說，這些刑事案件有黑幫火拚、有復仇開槍、還有搶銀行的，種類多元，似乎取得槍隻非常容易。或許可以請內政部長徐國勇去問問發言人徐國勇，「這真是零星個案嗎」？

他也強調，一個國家的治安往往不是只靠破案率就可以解決，而是與整體經濟、社會結構、政治文化相關。中央整體執政出問題，才會有今天這些狀況，因此希望蔡英文總統高度留意治安的「破窗現象」，務實面對，別整天只是想選舉，更不能為了面子而宣稱「只是個案」。

丁守中也說，其實就像周星馳主演「武狀元蘇乞兒」，當皇帝請蘇乞兒解散丐幫，蘇乞兒只回答，「這決定權在你。如果你真的夠英明神武，搞得國泰民安，鬼才要做乞丐」。

(中時電子報)

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