情侶入住廂屍案「2X9」號房 被換房後驚嚇：難怪毛毛的！

2018年07月21日 11:13 中時電子報 張國欽

莊姓兇嫌在摩鐵房間內勒死女友後，欲載至南投山區棄屍滅證，卻因自撞公路護欄心虛想逃，遭警方逮捕，全案曝光。（中時資料照）

台中1名32歲莊姓男子，在汽車旅館勒斃30歲李姓女友後，將女屍裝進後車廂，欲載至南投山區棄屍，卻在途中爆胎自撞護欄，最後心虛逃逸被警方逮捕，才讓這起廂屍案曝光。警方後來調查發現，案發的摩鐵房間，後來竟入住3組客人，最後1組情侶知道被換房原因時嚇得直呼：「難怪毛毛的！」

這起勒死女友裝屍車廂命案曝光後，鑑識人員就到位於台中市南區某摩鐵採證，經調閱房客資料與監視器，發現凶嫌莊男與被害人李女，是在18日晚上五點多入住「2X9」號房，莊男入住期間疑與女友發生爭吵將她勒斃，隔天上午九點多退房。

讓人發毛的是，警方根據入住資料發現，從莊男19日上午九點多退房到20日下午為止，命案房間「2X9」號，共有3組客人入住，其中前2組客人休息3小時離開，最後1組客人20日入住，本來預定住1晚21日退房，後來警方告知疑似住到命案現場，嚇得直呼：「難怪毛毛的！」

據悉，最後1對入住「2X9」房間的客人是1對情侶，當時被告知換房時，一度滿頭霧水，不知發生什麼事，後來隱約得知原因，才嚇得趕緊換房。

(中時電子報)