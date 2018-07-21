專訪／于子育「御廚爸爸」用「做菜」愛全家！

2018年07月21日 11:47 中時 林淑娟

于子育最近忙與王彩樺合演舞台劇《再會吧北投》。（粘耿豪攝）

于子育和爸媽。（鵲兒喜提供）

最近忙著排練綠光劇團台語音樂劇《再會吧北投》的于子育（原藝名琇琴），日前接受「旺旺孝親獎」專訪。談起2年前過世的爸爸，于子育充滿想念，但已經不悲傷。廚藝了得的于爸爸曾是蔣宋美齡夫人的御廚，他從官邸下班後，也是用「做菜」在愛著全家人。她曾有感而發對爸爸說：「我以後要嫁像您這樣的老公，又會做菜、又疼老婆！」原以為到處都有像爸爸這樣的好男人，後來才發現爸爸根本是稀有動物！

于子育從小在關渡山上的眷村長大，爸爸是老外省人，比她的媽媽、排灣族頭目的女兒大20歲。她說，也許是因為年齡差距太大，爸爸覺得虧欠，這輩子都非常疼愛老婆，永遠都只有笑容，所以媽媽反倒像他們的「大姊」，「我20多歲時，爸爸已經6、70歲，常被誤認是我阿公」。

她說，當年姨丈是連長、爸爸是班長，兩人一起打仗一起來台灣，姨媽結婚時，看到爸爸辦桌煮菜時的認真做事態度，馬上問他結婚沒，要他一定要娶自己才16歲的妹妹。雖然後來媽媽常抱怨少女時期、沒談戀愛就嫁給年紀大她很多的爸爸，爸爸也對媽媽年紀輕輕就嫁給他覺得虧欠，所以家是他唯一的重心，對老婆永遠都是笑笑，很讓著她、疼愛她，「姨媽真是好眼光，幫我媽物色了一個這麼棒的老公。直到我爸爸80多歲了，媽媽才驚覺他有多辛苦、是多麼好的老公，知道要好好珍惜」。

于爸爸曾跟著蔣夫人到紐約兩年，後來又被蔣夫人接見希望他再去，且可以帶全家人一同前往，但因為媽媽一句話：「我一個人帶三個小孩很辛苦，會很寂寞！」一向把家人當成重心的爸爸，便因疼愛妻小而騙蔣夫人說他支氣管不好，誇大自己的病情，推掉這個很多人夢寐以求的機會。

她說爸爸是真正愛做菜的人，直到他80多歲時、甚至過世前，家裡每個人過生日都不准去外面吃，非堅持自己做菜不可，總是邊做菜邊開心唱軍歌。且家裡每兩周、或一個月都會請客，他常邀請在官邸工作的朋友，或是沒結婚的老鄉們一起到家裡吃飯，過年也一定滿滿兩大桌。而餘興節目就是叫她出來唱歌，「害羞的我就躲在媽媽身後，出來唱首歌，伯伯們打賞後，再躲回去」。

于子育說，爸爸捨不得他們下廚，就連被捧在手心疼愛的媽媽也不需要下廚，只需要幫忙熱菜就可以，「但我就是喜歡當二廚，幫他洗菜、切菜」。媽媽是屏東人，爸爸常會刻意買屏東芋頭做佛跳牆給媽媽吃，讓她品嘗故鄉的味道。「爸爸總會吃兩大碗飯，配一碗他自己的佛跳牆，裡頭都是剩菜，還說那就是他最喜歡的佛跳牆！其實是因為他把新鮮、熱騰騰的菜和滿滿的愛全部都給我們了」！爸爸常說，家人吃得開心健康，就是他最大的幸福。

(中時 )