《翻爆旺寵物》寵物大聯萌！超Ｑ毛寶貝融化你的心

2018年07月21日 11:37 中時電子報 綜合報導

◎做寵物營養師 寶貝更健康

「寵物職人市集」在宜蘭縣中興文創園區舉行，邀請到專家Ellie辦理「當毛孩的餐桌營養師」講座，Ellie提醒說，每個毛孩都是獨一無二的個體，飲食也是。她建議，如果是依賴商業乾飼料作為食物，不要只餵食單一品牌，以免造成營養不均。

◎暑假何處去？帶毛孩一起動次動

新北市動保處舉辦毛寶貝動健康吃喝玩樂跑跳碰系列活動，包含「毛寶貝去七逃」、「毛寶貝瘦身go」及「毛寶貝動次動」運動會3個主題，其中「毛寶貝動次動」寵物運動會將於8月11日在蘆洲區蘆堤寵物公園登場，邀請飼主一起到寵物公園運動，鍛鍊寵物健康體魄。

◎英鬥太熱情 像MIB外星狗

英國鬥牛犬牛排長得非常可愛，個性也很活潑，喜歡到處交朋友，不過其他狗狗會被牠的熱情嚇到，甚至曾有一隻黃金獵犬嚇到「花容失色」，主人舒馬克說，牛排沒有惡意，牠只是想要親親同伴示好。

◎招財黃金角蛙 最佳和事佬

從小就養過不少小動物的Ru Ru，長大後也養過蛇、蜥蜴等寵物，現在自己開的鬆餅店內，養了一隻黃金角蛙；之前在寵物店內看到它時，小小的很可愛，有著金黃色的皮膚，名字又有「黃金」二字有招財之意，當時正要開店，就把牠帶回店了。

◎青農耕作 寵物雞好幫手

嘉義縣六腳鄉青農黃閔聖，返鄉務農約6年，多栽種溫網室水果為主，由於採用友善土地的耕作方式，在不噴灑農藥的前提下，蟲害一直是他很大的困擾。有天他把自家飼養雞隻，帶去田裡「工作」，沒想到幫忙很大，這群雞幫手，不到三兩下就把蟲吃光光，還會翻土找食物，讓他感到相當欣慰，認為總算是沒有白養。

◎黃秋媖進軍政壇 要為毛孩謀福利

黃秋媖的母親是高雄岡山區市議員，從小對公共事務耳濡目染，她特愛毛小孩，從小到大養過的狗、貓無數，沒有一隻是花錢買的，後來又設立嗡嗡嗡動保協會，連續6年來幫5000多隻狗免費結紮，年底更要進軍政壇，替毛小孩謀福利。

(中時電子報)