專訪／「御廚爸爸」造橋鋪路　于子育：他的精神不死！

2018年07月21日 11:48 中時 林淑娟

于子育接受「旺旺孝親獎」專訪時表示，軍人出身的爸爸律己甚嚴，對待家人和朋友卻溫柔敦厚、重情義，雖然家境只是小康，但爸爸賺了錢會回江西老家造橋、鋪路，受當地人敬重，還總是幫沒有親人的老鄉辦後事、每年幫他們掃墓。爸爸這輩子的身教、言教帶給她很大的影響，她說，雖然做不到爸爸的百分之一，但會一直拿他當模範，「爸爸的精神不死，現在談到他，還是非常想念，但已經不難過了」。

于爸爸是江西人，以前他每每存了錢就會帶回家鄉，幫忙造橋鋪路、蓋房子，「一開始媽媽很生氣，因為我們也只是小康家庭，也過得很辛苦，不解為什麼要把一堆錢都拿回家鄉」。後來媽媽看到爸爸故鄉蓋了以爸爸為名的「生水橋」照片，也看到老家人對於爸爸的尊敬，才發現老公都是在做有意義的事，總算釋懷。

于子育在家排行老二，從小就非常愛撒嬌，讀國中時還會去跟爸媽擠一起睡，冬天時爸爸替她暖手、媽媽幫她暖腳，「我從小就是在充滿愛的環境下長大，一直是幸福的小孩」。有記憶以來，就是看著爸爸怎麼愛家人和自己的老鄉同袍，爸爸的身教言教，以及媽媽身為排灣族頭目家女兒的背景，讓她很早就知道自己的行為不可以偏差，還必須有使命感，不可以丟家族的臉。

相較於姊姊總是當班長，弟弟隨便念都是前幾名，她自嘲「我從小就動作慢、又笨、又不會讀書，經常成績單還沒拿出來，自己就哭了」。但她永遠記得爸爸總是提醒她：「考得好不好不是最重要的，但妳一定要能畢業。最重要的是品行和禮貌！」

爸爸非常重視小孩的禮貌和人品，要求家裡有客人來時，一定要端茶、打招呼，她印象中唯一一次被爸爸打，是國中時有次伯伯們到家裡做客，當時爸爸要她去打招呼，她卻覺得等人到齊後她再過去打招呼即可，結果被氣極的爸爸叫過去，差點要呼她巴掌，後來爸爸打了她的手、踢了她一小腳後怒斥：「我于生水的女兒絕對不可以這樣！不可以對別人沒禮貌！」讓她至今仍印象深刻。

她說，爸爸生活規律、作息飲食正常，對孩子管教也施以軍事教育，所以當她20多歲開始有工作能力後，就想要自由，便以出門工作不方便、回家太晚為由，搬離關渡山上的眷村，到台北市區租屋，後來眷村改建，爸爸在分配到的房子裡預留了孩子們的房間，「剛好那時我失戀，也覺得該是回家陪他們的時候了，所以在外頭住了9年後，我又搬回家了！」

不過，她是在搬回家後才慢慢發現：「並不是我回家陪他們，反而是爸媽在陪我、照顧我！」每次拍戲收工或通告結束，不管回家時間有多晚，爸媽永遠會為她留一盞燈也一定會聽到她回家的聲音，「他們就算累了、已經睡了，只要我回家，仍會到客廳跟我聊天。問我吃了沒，炒個東西給我吃。這是爸爸愛的表現，他用這樣的方式在疼我們」。

于子育說，爸爸每天早上四點半起床，在陽台運動，或去學校操場跑步，數十年如一日從不間斷，到70幾歲時還能做50下伏地挺身。有次她開車載爸爸時問他：「您真的很喜歡運動對不對？」沒想到爸爸竟然愣了好幾秒，接著回：「我當然要健康啊！因為我健康，你們才可以安心工作！」她聽完忍不住邊開車邊哭，驚覺自己原來一直想錯了，爸爸把自己保持健康，都是因為愛家人！

(中時 )