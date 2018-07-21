炎炎夏日怎消暑？北海岸賞奇岩、黃雞魚嚐鮮甜

各式黃雞魚美味料理，等大家來品嘗（左上黃雞魚湯、右上清蒸黃雞魚、左下乾煎黃雞魚、右下紅燒黃雞魚）。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
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放暑假了，計畫好到哪玩嗎？相揪好友來新北市東北角之旅吧！這裡除了有奇岩嶙峋、美麗海岸景色之外，還有美味可口當季海鮮料理等著您！尤其是夏季盛產的黃雞魚，肉質鮮嫩美味，無論是紅燒、清蒸、乾煎，甚至烹煮魚湯，纖細口感和肉質鮮甜都是老饕們來到東北角地區必點的海鮮魚類！

東北角南雅海岸奇石，是獨特地方景致。（本報系記者 池雅蓉翻攝）

黃雞魚在臺灣四周海域皆有發現，而主要棲息新北市東北角地區暖水、高鹽度的岩礁或人工魚礁等外圍寬闊水域，喜歡成群優游，常形成一大群非常壯觀的群體行動。全年皆可漁獲，然以夏季為主要盛產期。新北市漁民常以一支釣漁法捕獲，這樣的漁法除了對環境影響較小以外，也能使黃雞魚的肉質保持新鮮。

乾煎黃雞魚，灑上些許胡椒粉及滴點檸檬汁增添風味。（新北市漁業處提供）

貢寮區澳底香園小吃店洪健德老闆表示，夏天來到東北角吃黃雞魚正對時！牠的肉質豐厚、軟硬適中，烹煮料理也非常簡單，烹調前只要在魚肉表面上抹鹽，以慢火乾煎的方式煎煮，使其表皮呈現金黃色酥脆的口感，亦或是直接加入調味米酒清蒸黃雞魚，也能吃到東北角鮮甜海味。

新北市政府農業局表示，新北市東北角海域水質清澈，加上位在海潮交會點富含營養鹽，有許多新鮮美味當季漁產在這裡捕獲，誠摯邀請大家趁著暑假，帶著家人到新北市東北角地區遊玩的同時，也能在當地海鮮餐廳佇足品嘗當季海鮮，是親子同樂最佳選擇！

(中時電子報)

新北市東北角海域的大部分漁民是以一支釣魚法釣獲黃雞魚。（左）、新北市貢寮區香園小吃店洪老闆特別推薦黃雞魚，快來東北角嚐海味。（右）。（新北市漁業處提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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