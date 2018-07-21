專訪／于子育花半年走出喪父痛！看到路上老人淚崩：好像我爸爸

2018年07月21日 12:00 中時 林淑娟

于子育想起爸爸時仍不免紅了眼眶。（粘耿豪攝）

于子育和爸爸穿上排灣族傳統服飾。（鵲兒喜提供）

于子育和爸媽。（鵲兒喜提供）

于子育。（粘耿豪攝）

于子育（原藝名琇琴）原本是個愛哭的人，以前每每想到有一天爸媽會走，就會崩潰大哭。沒想到爸爸真的走了，她雖非常難過，卻意外冷靜，知道不能崩潰、好好處理爸爸後事，堅強到出乎自己的意料。直到兩、三個月後，有次開車回家路上，看到一位老人家騎車經過，「覺得那背影好像我爸噢，我一直走在人家後面，還拍了照。那一晚，突然非常想念爸爸，意識到爸爸真的走了耶，才真正大哭出來」。

于子育說，爸爸晚年偶爾因為身體病痛住院，她特別喜歡也享受在工作結束後去醫院陪伴爸爸的時光，「他重聽，我就寫紙條給他。平常是他照顧我們全家，這時他非得要休息了，就換我來伺候他，我會幫他擦乾澡、用熱水洗臉、擦腳，用他喜歡的綿羊油幫他按摩。他看報時、我看書，就算只是安靜面對面各做各的事，不需要講話，也覺得好幸福」。

她回憶，爸爸腦溢血倒下的那一天，家裡只有她在，是她叫救護車送爸爸去醫院，「他在醫院昏迷了三天，我每天都陪在醫院跟他說話，那天跟他說了我隔天有一場戲，拍完就過來，結果收工後就接到消息，直接趕去醫院，我幾乎是連滾帶爬衝進去，才跪在床前叫著爸爸，不到5秒，爸爸就走了」。

愛看書的爸爸生前很喜歡寫遺書、寫遺囑，每一年都會重寫一次遺囑和自傳，提到自己是在哪出生、哪一年開始離開家裡打仗、多少人從江西一起出發，最後剩下多少人，還交代他們姊弟將來要好好照顧孝順媽媽。後來她還發現爸爸也用信紙幫她寫了自傳，說她當年出生時因為半夜叫不到車去醫院，是請接生婆到家裡接生，可能是因為在家裡床上出生的小孩，所以跟家人特別親，爸爸說她從小內向、善良，被姊姊、弟弟欺負也不會還嘴，還說希望姊弟多跟她學習。

「爸爸的口袋裡永遠有兩張紙，一張寫著全家人農曆、國曆生日，另一張紙寫他的長官好友、很照顧他的恩人的姓名電話，每隔一陣子就重寫一張，然後每一個週日的晚上7點，他一定打一輪電話關心問候， 至少持續20年，所以有很多爸爸的長官、老鄉過世，都是爸爸第一個知道，有些老鄉沒有結婚，都是託爸爸辦後事，他也一定幫他們辦好，每年都自願幫沒有親人在台灣的老鄉們掃墓」因為爸爸做人太成功，所以雖然他只是個士官長，但他告別式上，有很多長官來，幫他蓋黨旗黨徽，幾位將軍幫他抬棺，整個眷村的人全都來了，連南部親友都包好幾台遊覽車上來送他。

爸爸過世後，她憂鬱、不開心了很長一段時間，完全無法跟朋友見面，搭捷運時會忍不住一直看著周遭的老伯伯，覺得路上每個伯伯都有爸爸的影子。半年後，她從喪父之痛走出來了，因為覺得爸爸的精神永遠都會在，「我常去金寶山看爸爸，因為爸爸喜歡鄧麗君，所以我們讓他離偶像很近，一按按鈕，就會有音樂出來，那裡環境很好，相信爸爸已經跟著菩薩修行，到處遊山玩水沒有病痛了！」

現在的她，每天早上吃早餐時會像禱告般，感謝上帝、感謝母娘、爸爸，給她每一個美好的一天，更深覺自己有喜歡的工作、把自己照顧得很好，就是對父母最大的回饋和孝順。

(中時 )