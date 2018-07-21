2018 Acer Day 宏碁邀鼓鼓、KKBOX和民眾一起玩音樂

2018年07月21日 12:02 中時 陳大任

宏碁今年與KKBOX跨界合作，邀民眾一起玩音樂。左為宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠，右為KKBOX亞太行銷暨內容策略中心副總經理簡怡萍。季志翔攝

迎接父親節到來，宏碁特別推出「孝親四件組」：包括智慧佛珠、佛珠收納福袋、Acer平板電腦Iconia One 8(B1-860)及KKBOX 90天體驗卡，定價9288元，特價7888元。季志翔攝

Acer年度最大規模行銷活動-Acer Day熱鬧起跑，宏碁今年不僅力邀全創作唱跳歌手鼓鼓代言，北中南跑透透與各地粉絲相聚，同時與KKBOX跨界合作，以大數據分析選出適合消費者的音樂，更首次進駐貢寮海洋音樂祭，「Let’s play music together」與民眾一起玩音樂！

宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，回顧去年首屆Acer Day活動，主題影片在活動期間獲得超過700萬個點閱數，網站則有超過250萬頁面瀏覽量。Acer Day campaign不但提升整體營銷與Acer品牌印象，經由活動網站、形象廣告宣傳、通路體驗、活動參與等互動模式，為消費者帶來年輕、時尚、科技的品牌體驗，因此今年擴大舉辦。

2018 Acer Day活動範圍除了延續去年泛亞太區中國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國，紐西蘭、澳洲、越南，更擴大規模到20國，增加斯里蘭卡，緬甸，孟加拉，汶萊，蒙古以及柬埔寨等國家。為因應品牌精神「#敢不同做自己(#Makeyourmark)」，各國將舉辦音樂祭活動/比賽，讓消費者展現自我、實現自我。參加活動還有機會抽大獎。（活動網站：https://www.acer-day.com/tw/）

代言人鼓鼓昨天穿上青春洋溢的粉紅色勁裝出席亮相，首度公開演唱這次主題曲《Acer Day-Play Music Together》中文版，以熱歌勁舞為記者會揭開序幕，粉絲也熱情回應，鼓鼓還在副歌加入「Acer、Acer」，他一句、粉絲一句，充分展玩鼓鼓與粉絲的好默契。

鼓鼓說，為了這次活動還特別改編主題曲中文歌詞，｢寫歌時有先看Acer形象廣告做功課，裡面主題是用筆電做音樂，非常有創意，視覺上呈現的色彩很活力繽紛，就好像自己在做音樂時心情很亢奮，充滿很多你想像不到的力量及創造力！所以就用這種感覺去填詞，不到一天就完成！」

活動網站已於20日正式上線，消費者可以在活動網站上與各國網友互動、創作一段自己專屬的音樂，或回答趣味闖關問題。只要消費者在網站上進行這些活動都可以收集酷點點數，並能用集點參加包含亞洲旅遊、Predator筆電等獎項的抽獎活動。希望能透過這些精心設計的活動，吸引更多的消費者響應及參與。

宏碁並宣布Acer Taiwan的官方 IG正式開台，透過與音樂平台合作再加上年輕人氣偶像鼓鼓的推波助瀾，讓這次活動可說受到新世代族群的矚目。只要追蹤Acer的官方IG回答相關活動問題，還符有機會抽鼓鼓親筆簽名年曆。

此外，宏碁亦與KKBOX跨界結盟，首創Acer品牌音樂頻道，活用雲端數據精選主題歌單，推出Acer四大產品主題音樂：Swift、Aspire、Predator、Leap Beads，讓音樂陪伴不同科技使用者，讓生活更豐富；除此之外，更首次以文創、科技結合音樂，將智慧佛珠專屬的宏碁生活修行APP，內建KKBOX精選歌單，透過大數據推薦，習課時可聆聽佛教背景音樂，讓生活修行更精進；而迎接父親節到來，特別推出「孝親四件組」：包括智慧佛珠、佛珠收納福袋、Acer平板電腦Iconia One 8(B1-860)及KKBOX 90天體驗卡，定價9288元，特價7888元。

(中時 )