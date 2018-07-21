深藍票倉愛恨交雜：2016氣馬而未投票 今年一定投國民黨

2018年07月21日 12:20 中時 李義

婆媽粉絲見到馬英九熱情擁抱，也有人爭相拍照。（李義攝）

馬英九向攤商問候，並掏錢購物。（李義攝）

前總統馬英九21日南下高雄，深入藍營票倉果貿社區菜市場，忠實的婆媽粉絲依舊熱情歡迎合影拍照；不過，也有攤商忍不住抱怨，2016氣馬英九軟弱而未投票，但是，今年一定投國民黨，因為，對時局深感憂心。

馬英九在立委黃昭順夫婦陪同，與左營楠梓區國民黨議員參選人李雅芬、陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、孫健萍及其他選區參選人簇擁下，走過果貿菜市場一圈。

離去前，馬英九接受媒體訪問，走過市場一圈後的感受？馬說，感受到國內消費情況減弱，尤其是旅遊方面，要趕快振興，也感受到大家很關，也希望我們做點事。

媒體再追問：「下次選總統嗎？」馬回答：「謝謝大家關心」，媒體又問：「此行是拜票輔選嗎？」，馬說：「我開始很久了」。

民眾對馬此行的反應不一，社區民眾見到他出現很驚訝，許多婆媽們趨前握手、拿手機拍照，甚至老奶奶上前擁抱馬，還有攤商送上蘿蔔、鳳梨、粽子祝國民黨勝選，並高喊「馬英九加油」。

也有一位退伍軍人見到馬英九，站在攤位外圍大聲嗆說：「向軍公教道歉」，馬則是敬禮回說「好」。

兩位攤商老闆娘望著馬英九掃市場對話，一人說「這輩子就這次（2016年）未投票」，另人說「不要啦，今年一定要出來投，而且要挺國民黨」。

記者好奇趨前詢問為何？她一付餘氣未消模樣說「馬太膽怯了，前怕狼，後怕虎，所以未投票」，不過，她強調「今年實在看不下去了（指民進黨執政），不出來投不行，一定投國民黨」，顯示深藍票倉對馬英九與國民黨有著恨鐵不成鋼的糾結複雜情緒。

(中時 )