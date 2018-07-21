夏日暢遊北海岸！白沙灣戲水賞夕陽、富基魚市嘗海鮮

2018年07月21日 12:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

炎炎夏日何處去？有好山好水的北海岸是不錯的選擇，交通方便，可到富基魚市嘗海鮮、白沙灣戲水賞夕陽、富貴角燈塔賞台灣極北點！用五感和藝術體會北海岸自然美景、人文、藝術等多元風貌。

富基魚市漁貨標示價格。（新北市漁業處提供）

新北市漁業處表示，富基魚市全年無休，一直以來是以活跳跳的現撈海鮮聞名，也是大啖海鮮美食不錯的好所在，鑒於近來魚市標售方式不夠美觀，輔導攤商以明亮清晰的標示牌將海鮮魚貨的價格標示，除了讓消費者一目瞭然外，也可以避免民眾在消費時因價格不清楚而產生爭議。

富貴角燈塔。（新北市漁業處提供）

此外，為了維護民眾消費權利，在魚市內也設置3座公平秤，方便民眾隨時檢驗，讓大家可以買得更安心；不僅如此，魚市所有攤商的磅秤也不定期接受新北市政府消保官的檢驗，這5年來，全數磅秤均通過檢驗，保證民眾到富基魚市消費的魚貨是足斤足兩。

漁業處說明，來到富基魚市消費，可先在A棟生鮮區選購食材後，再到B棟代客料理店選擇各項食材的烹煮方式，一桌美味的海鮮大餐就上桌囉!而且B棟餐飲區餐廳廚房都是全透明設計，民眾不僅可以全程觀看食材料理到上桌的過程，雙重保障，讓您可以安心大啖鮮甜海味，民眾如果在魚市消費有任何疑問，可至魚市的管理站(生活家公司)詢問。

漁業處表示，來富基魚市消費，不但可以買得安心，吃得開心，在酒足飯飽之餘，還可到鄰近的白沙灣、富貴角燈塔等風景區玩玩水散散心，歡迎民眾闔家來富基漁港走走，沉浸在這北海岸的美好風光。

(中時電子報)