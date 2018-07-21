最資深飛官 澳洲F／A-18戰機駕駛66歲才退役

以66歲之齡、成為金氏世界紀錄上最「資深」的戰機飛行員佛利（圖中央），與妻子瑪莉安（圖右）和兒子史蒂芬（圖左）慶祝退役。（圖/澳洲皇家空軍）

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中時電子報

據美國有線電視新聞（CNN）報導，與民航不同、戰機飛行員身心需要承擔的壓力更大，再加上高危險性的飛行與任務，讓許多戰機飛行員多半在40歲之際，就會轉為地勤或訓練教官角色。但在澳洲空軍（RAAF），卻有一名F/A-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornet）飛官，一直堅守在第一線飛行任務上直到66歲退役為止，當時不僅成為全球最資深的現役戰機飛行員，也得到金氏世界紀錄（Guinness World Records）的認定，成為紀錄保持人。

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服役於皇家空軍76中隊（76 Squadron）的指揮官菲利普佛利（Phillip Frawley），共有49年的飛行員經驗，總飛行時數累積至1萬小時以上、戰機飛行時數則有6,000小時，都是非常驚人的數據。從1969年加入空軍開始，佛利展開他精彩的飛行生涯，曾奉派赴沙烏地阿拉伯駐點5年。

三架澳洲空軍麾下的F/A-18[大黃蜂」戰機。（圖/美國空軍）

在成為戰機飛行員前，佛利最早是駕駛C-130「力士型」運輸機（C-130 Hercules），後轉訓成功後，先後駕駛過幻象3型戰鬥機（Mirage III）和F/A-18「大黃蜂」戰機。澳洲空軍不到百年的歷史中，佛利可說是親眼見證的重要人物。在退役前的專訪中，在他飛行員生涯中，最讓他感到驕傲的，莫過於親手教導了499名澳洲空軍飛行員！

澳洲空軍前一代戰機主力：幻象3型戰鬥機，也曾是佛利的座機之一。（圖/美國空軍）

佛利於上月29號，與眾多畢業學生一同，擔任雙座版F/A-18「大黃蜂」戰機的後座教官，最後一次執行飛行任務。他的妻子凱莉安（Kerry-Anne）和兒子史蒂芬（Steven）也來到基地為他打氣，一同歡送這位人老、身心卻永遠不老的「資深」戰機飛行員。

(中時電子報)

文章來源：The world's oldest fighter pilot retires at 66

文章來源：Farewell to Oldest and Boldest World Record Fighter Pilot

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