克里斯多福連線浪Live人氣主播 獻唱3首歌曲

2018年07月21日 12:43 中時 潘鈺楨

「君君」擅長吉他彈奏和演唱。（華納音樂提供）

去年受邀至「2017 hito流行音樂獎」頒獎典禮與周興哲同台演唱韓劇《鬼怪》主題曲，因高顏值外表被封為「丹麥王子」的丹麥歌手克里斯多福（Christopher），本周首度與浪Live人氣主播「君君」同框連Mic直播。在短短半小時的直播過程中，兩人不僅交流音樂專業，克里斯多福也大方為台灣粉絲獻唱3首歌曲，讓歌迷一飽耳福。

「君君」擅長吉他彈奏和演唱，是浪Live著名的「彈唱甜心」，曾被主持人Sandy吳姍儒和KID大力讚美「甜美到可以去演偶像劇」。本次與克里斯多福跨海連線，君君事前興奮地說：「我之前就看過他和周興哲的表演，當時就覺得他真的又帥又有才華！這次很榮幸也很開心能跟他連線。」

克里斯多福雖然是在休假期間，但仍然抽空配合。應君君和粉絲們的熱情要求，克里斯多福大方為台灣歌迷演唱了自己創作的新歌〈Monogamy〉和經典歌曲〈心動瞬間（Heartbeat）〉等歌曲，讓粉絲紛紛留言「眼睛懷孕了」、「真的太帥了啦，等不及想見他本人了」！克里斯多福透露，最愛的台灣食物是麻辣鍋，月底來台時，絕對還要再吃一次，也對榴槤和臭豆腐的特殊臭味也非常好奇，希望這次來台灣能夠嘗試看看。

【演唱會資訊】

CHRISTOPHER 2018 LIVE IN TAIPEI

克里斯多福2018台北演唱會

演出日期：2018.7.30(一)

演出時間：晚上8:00

演出地點：Legacy Taipei音樂展演空間

(中時 )