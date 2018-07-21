近日購票請保存票根！高鐵尋第5億幸運乘客

台灣高鐵贈獎活動推出以來，至今已出現7名幸運旅客。（台灣高鐵公司提供）

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這幾天搭高鐵，票根務必保存，以免錯過大獎！台灣高鐵旅運人次截至昨（20）日為止，累計售票已達4億9962萬6525張，即將跨越5億大關，高鐵接下來幾天將會尋找第5億名幸運旅客，送出一年不限區間、無限搭乘的紀念年票。

台灣高鐵公司指出，不只第5億乘客有大獎，第5億人次的前2位及後2位旅客，可獲得不限路線的「高鐵假期雙人遊」；而從4億9900萬名旅客開始，每10萬旅次旅客產生時，也可獲得商務艙車票4張。

贈獎活動推出以來，17日桃園站產生首位「加碼獎」得主，累計至今已出現7名幸運旅客。根據高鐵統計，截至昨日為止，累計售票張數已達4億9962萬6525張，推估就在未來3天，台灣高鐵即將跨越5億人次。

高鐵公司強調，統計數字是以購票認定而非搭車認定，也就是說，接下來幾天提前購買車票為旅程作安排的人，也有機會中獎。

高鐵公司呼籲，近日購票的旅客，務必到「跨越五億 美好生活」活動網站查尋中獎資訊，得獎旅客也請儘速與高鐵公司聯絡，8月31日前以電子郵件將個人資料寄至「PAO_Corporate_MBOX@thsrc.com.tw」，標題註明「尋找第五億個你得主」，或電洽高鐵公司客服專線。

高鐵公司也在全線12座車站舉辦「拍照打卡大募集」活動，即日起至7月31日止，旅客在任一高鐵車站，於臉書或Instagram打卡「所在站名」並與「活動版面」合照，寫下「跨越五億美好生活」，標註「#台灣高鐵」、「#跨越五億美好生活」、「#lookingforyou」並設定為公開分享，即有機會獲得標準車廂車票2張，限量150份。

(中時 )

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