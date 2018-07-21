川普敬重擁核大國俄羅斯 陸媒：啟示大陸加速發展核武力

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中時

在芬蘭首都赫爾辛基舉行的美俄峰會剛落幕，川普又再邀請普丁訪美，在改善美俄關係的問題上，川普的態度十分堅決。大陸《環球時報》評論認為，其核心原因在於俄羅斯是超級核武大國，而川普是看重力量的人。大陸已成長為有全球影響力的國家，但看看在南海、台海，美國不時展現的咄咄逼人姿態，就知道大陸的核力量根本就「不夠用」。評論呼籲，大陸一定要加快發展戰略核力量，各種先進的導彈應及時亮相。

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》刊登評論指出，在改善美俄關係的問題上，川普的態度十分堅決。川普不止一次強調，俄羅斯與美國是世界上兩個最大的核國家，美國必須與俄羅斯融洽相處。川普向普丁展現低姿態，大概的確如他所說，這首先是因為俄羅斯是個核大國。

評論稱，反觀大陸，美國已將大陸定位為戰略對手，相信在這個過程中，白宮會做很多評估，包括不時盤算一下「大陸有多少核彈頭？」這個與中美現實摩擦看上去相當遙遠的問題。

評論認為，與俄羅斯不同，大陸經濟實力強大，博弈手段多樣。然而大陸軍事力量相對弱，這是短板。其中大陸核力量與美國有著懸殊差距，是重大戰略短板。

評論稱，大陸戰略界流行著一種看法，認為核武器只要夠用就行了，持有太多核武器既要付出更大成本，還可能誘發外部的警覺，導致額外的戰略不確定性。「這種看法是對大國戰略核態勢的嚴重誤讀。」

評論強調，大陸已成長為有全球影響的力量，面臨的戰略風險和博弈壓力要比小國大得多，需要重新思考何為核武器「夠用」，中國的核武器要確保確實的二次打擊能力。看看在南海、台海美國不時展現的咄咄逼人姿態，就知道大陸的核力量根本就「不夠用」。美國對華的戰略傲慢有相當一部分來源於它對大陸的絕對核優勢。

評論認為，中國一定要加快發展戰略核力量，各種先進的導彈應及時亮相。當然這不意味中國應把加強核力量作為壓倒一切的工作，不惜犧牲其他重大發展利益。但必須當作最重要的事項之一加以籌畫落實，加強核力量刻不容緩。

(中時 )

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