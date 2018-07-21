賴誇蘇建設新莊最多？侯友宜：朱這幾年改變最多

2018年07月21日 13:24 中時 譚宇哲

侯友宜與參與賞荷活動民眾熱情互動。（譚宇哲翻攝）

行政院長賴清德昨天力挺民進黨新北市長參選人蘇貞昌，直言新莊區的建設是擔任蘇擔任縣長時做最多，對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今表示，捷運、運動中心、托育托老中心，都是這幾年改變最多，「這些在老縣長任內都沒有」。

侯友宜今天上午到汐止玉泉宮參加新北市議員廖正良舉辦的賞荷活動，現場聚集逾2000人參與，侯參拜後也與在場民眾熱情互動，還有婆婆媽媽興奮大喊「侯友宜我愛你」。

對於蘇貞昌昨天指出中央去年撥給新北市府7億元長照經費，市府用不完退回3億，質疑執行效率有問題；侯友宜反駁，新北市不管在托老政策上的動健康、關懷據點等，都是全台灣做最好的城市，中央挹注資源的時間點和執行方式，有跟地方做好溝通，造成很多經費下來沒有辦法執行，強調「事前溝通很重要」。

媒體詢問賴揆昨提到新北市的公托只是小確幸，蘇貞昌做的才是大建設，侯友宜反問，「以前有三環三線、有公共托育、運動中心嗎？」侯強調，抱著一棒接一棒做好的精神，才是團結往前走最重要的力量。

關於蘇貞昌宣稱自己才能向中央爭取完整的長照經費，侯友宜表示，「資源來了要跟地方溝通。不要讓地方沒有辦法執行。這才是我們要的，中央跟地方大家一起對地方來關心。」

(中時 )