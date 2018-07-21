男籃》戴維斯退出亞運關鍵 李雲翔：18日開刀

2018年07月21日 13:09 中時電子報 黃及人

21日驚傳中華男籃當家中鋒「新台灣人」戴維斯因為背傷復發，確定退出8月雅加達巨港亞運中華隊名單，改由黃鎮取代，負責組訓的中華籃協副秘書張李雲翔強調，無奈讓戴維斯退出亞運，主因是教練團告知他在18日開刀了！

李雲翔表示，其實戴維斯在中華隊前往韓國移地訓練時，就因背傷問題提前返台接受治療，就連出戰菲律賓、日本兩場世界盃男籃亞洲區資格賽，都是帶傷硬打，「甚至世界盃一打完，戴維斯就跟我報備接下來的澳洲移地訓練無法去了。」

「我雖在12日就跟戴維斯碰過面，隨後卻收到中華男籃教練團通知，因為戴維斯18日預定要動背部微創手術(連開刀預約書都有了)，所以無法打亞運，我們才決定更換瓊斯盃表現出色的黃鎮，」李雲翔21日表示，「一切尊重教練團決定！」

李雲翔強調，由於中華奧會到現在尚未交出代表團名單，所以中華男籃更換球員無需面對罰金問題，直接可用黃鎮取代戴維斯，不過接下來更麻煩的是，戴維斯與籃協的合約將在9月底到期，雙方是否還要續約，目前充滿變數。

「原本先前戴維斯還跟我們要求續約1年，如今卻要等他的傷勢復原狀況而定，」李雲翔說，「無論如何我們找尋新的歸化球員動作從未停止，加上明年又沒重大國際賽事，是否有必要跟戴維斯續約？目前我們可能採取保留態度。」

(中時電子報)