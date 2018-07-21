廂屍案》愛女被勒斃 老父哭紅眼罵：應先打死他

2018年07月21日 13:33 中時 張妍溱

「怎麼會殺人！」陳經理口中的「阿賢」，個性謙卑、古意，在工作上勤奮、不抱怨，第一時間知道他將女友殺害還運屍趴趴走，連同業也都覺得不可思議。（張妍溱攝）

南投傳出駭人聽聞車厢運屍案，兇嫌莊男將李姓女友屍體載著趴趴走約2天因撞車意外曝光。檢方21日進行相驗釐清死因；李父上午至北區殯儀館表示，女兒已將近一個禮拜沒回家，他很擔心，想不到真的出事了！他罵兇手無良心，早知道女兒被他殺「應該先出手打死他」，沒辦法接受女兒已死的事實。

「白髮人送黑髮人！」李父指出，因太太12年前生病過世，女兒原本與住在台中豐原的的外婆同住，但她相當孝順常常回彰化家探望年邁失智奶奶及他這個老父親，看看冰箱需不需要補充食物或有無過期，甚至每個月都會拿錢回家，現在女兒走了，他們也老了，不知道以後該怎麼辦。

李父哀痛說，女兒6年前認識莊男後一起同居租住台中市南區套房，交往多年卻只見過3、4次面，最後一次見到2人在13日；他指出，女兒個性較強勢但沒有做對不起對方的事，若知道結果會如此「應該先打死他！」。

莊男受雇的禮儀公司業者也到相驗現場關心，陳經理指出，莊男以打零工維生，一年前到禮儀公司幫忙，每次跑腿費用約3、5百元，一個月僅賺1萬多元，但莊男曾提起他必須要養女友很辛苦。

「怎麼會殺人！」陳經理口中的「阿賢」，個性謙卑、古意，在工作上勤奮、不抱怨，第一時間知道他將女友殺害還運屍趴趴走，連同業也都覺得不可思議，一個那麼內向的人竟然犯下滔天大罪，直呼：「實在太傻了！」。

台中地檢署檢察官初步相驗發現，李女的脖子有明顯勒痕，至於其他部位沒有外傷，在家屬沒有任何意見下，下周將擇日進行解剖釐清真正死因。

(中時 )