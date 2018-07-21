廂屍案》愛女被勒斃 老父哭紅眼罵：應先打死他

南投傳出駭人聽聞車厢運屍案，台中檢方21日進行相驗釐清死因；李父上午至北區殯儀館，神情哀戚。（張妍溱攝）

友善列印
中時
「怎麼會殺人！」陳經理口中的「阿賢」，個性謙卑、古意，在工作上勤奮、不抱怨，第一時間知道他將女友殺害還運屍趴趴走，連同業也都覺得不可思議。（張妍溱攝）

南投傳出駭人聽聞車厢運屍案，兇嫌莊男將李姓女友屍體載著趴趴走約2天因撞車意外曝光。檢方21日進行相驗釐清死因；李父上午至北區殯儀館表示，女兒已將近一個禮拜沒回家，他很擔心，想不到真的出事了！他罵兇手無良心，早知道女兒被他殺「應該先出手打死他」，沒辦法接受女兒已死的事實。

「白髮人送黑髮人！」李父指出，因太太12年前生病過世，女兒原本與住在台中豐原的的外婆同住，但她相當孝順常常回彰化家探望年邁失智奶奶及他這個老父親，看看冰箱需不需要補充食物或有無過期，甚至每個月都會拿錢回家，現在女兒走了，他們也老了，不知道以後該怎麼辦。

李父哀痛說，女兒6年前認識莊男後一起同居租住台中市南區套房，交往多年卻只見過3、4次面，最後一次見到2人在13日；他指出，女兒個性較強勢但沒有做對不起對方的事，若知道結果會如此「應該先打死他！」。

莊男受雇的禮儀公司業者也到相驗現場關心，陳經理指出，莊男以打零工維生，一年前到禮儀公司幫忙，每次跑腿費用約3、5百元，一個月僅賺1萬多元，但莊男曾提起他必須要養女友很辛苦。

「怎麼會殺人！」陳經理口中的「阿賢」，個性謙卑、古意，在工作上勤奮、不抱怨，第一時間知道他將女友殺害還運屍趴趴走，連同業也都覺得不可思議，一個那麼內向的人竟然犯下滔天大罪，直呼：「實在太傻了！」。

台中地檢署檢察官初步相驗發現，李女的脖子有明顯勒痕，至於其他部位沒有外傷，在家屬沒有任何意見下，下周將擇日進行解剖釐清真正死因。

(中時 )

老鼠偷29包土地公平安米 整整齊… 500萬賓士泡湯！離婚女載乾弟散…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。