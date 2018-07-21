美陸軍岸艦導彈實彈打靶 稱要「引起大陸注意」

2018年07月21日 13:35 中時 楊家鑫

美國此前將大陸「踢出」環太平洋軍演邀請名單，許多演習項目針對意味濃厚。大陸觀察者網引述美媒報導指出，日前，環太平洋演習過程中，美國陸軍和日本陸上自衛隊發射岸基反艦導彈，轟擊靶艦美國退役坦克登陸艦「拉辛」號，並稱這次試射要「引起中國的注意」，因為這意味著美國陸軍將在太平洋島嶼上部署反艦導彈，來「封鎖」大陸海軍。

大陸觀察者網引述美國《防務新聞》週刊網站報導指出，在12日的演習中，25年前退役的「拉辛」號登陸艦被拖到夏威夷考艾島附近55海里的靶場海域，被參加「環太平洋」演習的各國軍隊發射的武器反復命中，最終沉入海底。這其中，包括美國陸軍首次使用卡車牽引的「海軍打擊導彈」(NSM)進行了實彈打靶展示。這是美國陸軍有史以來首次使用岸艦導彈進行實彈射擊。

報導稱，這次試射是驗證美國陸軍和日本陸上自衛隊正聯合探討的「群島防禦」戰法的一部分，其內容大致是使用陸基兵力拒止大陸海軍在戰區間的機動，而具體做法則是在亞太地區的島鏈關鍵位置部署防空和反艦導彈。

《防務新聞》還引用了美國官員和分析家的話，這些人「聲討」大陸「改變地區平衡」，並認為部署岸艦導彈能夠「改變」亞太地區戰略態勢。

觀察者網則引述軍事評論員指出，按照美軍的如意算盤，第一島鏈上的關鍵海峽寬度大多不超過400公里，如果在海峽兩側都部署上射程超過185公里的NSM反艦導彈，那麼就可以將大陸海軍封鎖在第一島鏈之內。然而岸艦導彈發揮作用的唯一可能是己方艦隊已經失去制海權，只能靠陸軍的反艦導彈利用複雜地形掩護進行「遊擊戰」了，「這戰略可沒高明到哪去」。

評論稱，總體來說，美國陸軍採購NSM導彈，與其說是要「引起中國注意」的軍事行為，不如說是出於增強美國陸軍在亞太作戰環境下發言權目的的華盛頓「宮鬥」手段。

(中時 )