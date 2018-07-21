友善市場社區行銷豐原登場 城隍爺廟神轎班逗熱鬧

2018年07月21日 15:01 中時 陳淑娥

「大台中友善市場社區行銷活動」21日於豐原第一市場熱鬧展開，現場還有贈送造型氣球等豐富活動。（陳淑娥翻攝）

「大台中友善市場社區行銷活動」21日於豐原第一市場熱鬧展開。（陳淑娥攝）

「大台中友善市場社區行銷活動」21日於豐原第一市場熱鬧展開，活動以實質促銷方式提升傳統市場買氣，並邀請社區發展協會及百年豐原城隍爺廟日式神轎班演出同歡，現場吸引許多大小朋友同歡。

「大台中友善市場社區行銷活動」，繼后里第三公有零售市場及清水第一公有零售市場等場次圓滿結束後，第3場於豐原接力展開，以「浪漫台三線，水岸花都、豐原市場好好逛」作為活動主題。

位於豐原第一市場旁的豐原城隍爺廟，是台中首座興建的城隍廟，上午也以獨具特色的日本神轎班前往演出，該神轎班除了展現當時流傳下來的日本意象外，更與在地結合融入台灣特色，現場也吸引眾人目光。

經發局表示，活動以實質促銷方式提升傳統市場買氣，回饋老主顧、開拓新客群，豐原市場自治會也在市前街市場大門搭設遮陽棚，並提供音響設備供社區團體表演，還提供傳統的「叭噗冰淇淋」、「麥芽糖」及「棉花糖」，發揮在地市場融入社區鄰里的友善精神。

現場只要消費滿500元以上即贈生活實用品，有金蘭醬油、購物袋、青菜、蜜梨、不鏽鋼碗、316不鏽鋼筷、康寧餐盤、康寧分隔保鮮盒等超過10萬元好禮，還有街頭藝人現場製作贈送造型氣球等豐富活動。

(中時 )